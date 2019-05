Vinci Salvini | il concorso sui social per i fan

blogo

(Di giovedì 9 maggio 2019) Matteo, in persona, ha rilanciato un'iniziativa. Si tratta di una premi dal nome molto sobrio e nient'affatto da megalomane: il "". Questo contest è rivolto ai fan - usare il termine "elettori" sarebbe eccessivo - che sognano di incontrare il Ministro dell'Interno. In palio, infatti, non ci sono gettoni d'oro, mountain bike con il cambio shimano o batterie di pentole con il fondo in acciaio inox 18/10. In palio c'è lo stesso, al quale evidentemente il tempo non manca. I fortunatitori avranno la possibilità di ricevere una telefonata dal Ministro aspirante rock star o, addirittura, avranno l'opportunità di incontrarlo dal vivo e magari, chissà, anche toccarlo per potere avere la conferma che sì, è proprio tutto vero.Cosa fare per vincere? L'ha spiegato lo stessonel video (in alto al post) realizzato in stile televendita anni ...

SkyTG24 : “Vinci #Salvini”, leader Lega rilancia il gioco a premi sui social - DarioStefano : #Salvini anche oggi continua a twittare il 'Vinci Salvini' ma, in tutto il giorno, non trova il tempo per scrivere… - Noiconsalvini : ++ ORA IL LEADER DELLA LEGA (RI)LANCIA IL GIOCO SOCIAL 'VINCI SALVINI' ++ Quest'anno punti anche su Instagram e Fac… -