romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO, SU VIA DELLA GREGA ALTEZZA BOCCA DELLA VERITA’ E ALL’APPIO LATINO SU VIA MAGNA GRECIA DISAGI PER INCIDENTI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA LUIGI UNGARELLI VERSO SAN GIOVANNI E SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA DEL DUCA ANCORASULLA FLAMNIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E POI SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO. SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO REGOLARE ILSUL RACCORDO ANULARE, BREVI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SOLO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA PONTINA LAVORI QUESTA ...

GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: via Aurelia fra via della Stazione Aurelia in prossimità Circonvallazione Aurelia #traffico rallentato causa #in… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: via Aurelia fra via della Stazione Aurelia in prossimità Circonvallazione Aurelia #traffico rallentato causa #in… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -