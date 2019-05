Si apre la partita per le poltrone Ue | Conte | L' Italia vuole recitare il ruolo che

Lazio-Chievo 1-2 La Diretta Caicedo riapre la partita : Si affrontano all'Olimpico alle 15 Lazio e Chievo nel match valevole per la 33esima giornata di Serie A. Grazie alla vittoria di mercoledì scorso nel recupero con l'Udinese giocato...

Si riapre la partita sull'oro di Bankitalia : 'Adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea'. È questo l'impegno che la ...

Si riapre la partita sulla Tav. 'Europa pronta a pagare metà dell'opera' : Bruxelles annuncia che pagherà il 50% dei costi della Torino Lione. Ma non ci sarà il referendum consultivo nell'election day in Piemonte il prossimo 26 maggio perché manca un quadro normativo. Ma non ...

Milan-Inter si apre nel segno della… trap! Ghali canta ‘I Love You’ nel prepartita [VIDEO] : Tutto pronto per Milan-Inter, l’inizio è a ritmo di musica! Nel prepartita Ghali presenta la sua nuova hi ‘I Love You’ Spalti gremiti, tensione alle stelle nel tunnel degli spogliatoi, con i calciatori concentrati in vista di una fra le partite più importanti dell’intera stagione: tutto pronto per Milan-Inter, l’attesissimo derby di Milano che mette in palio punti decisivi per la Champions League. Il ...