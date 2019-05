Se riuscirete a completare la nuova Ultimate challenge di Pillars of Eternity 2 | Obsidian

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Molti di voi avranno già avuto modo di apprezzare l'ottimo RPGof2: Deadfire, tuttavia potreste decidere di riprenderlo in considerazione grazie allapatch in arrivo in occasione del primo anniversario del titolo.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la patch 5.0 introdurrà infatti diverse novità, tra cui la versione definitiva della modalità a turni, molto richiesta dai giocatori. Verrà inoltre implementata unainterfaccia per le navi e chiariti alcuni retroscena circa le vicende di Woedica ed Eothas, con nuove linee di dialogo (doppiate) create per l'occasione. Il nuovo aggiornamento introdurrà inoltre la sfida più difficile del gioco, ovvero lache presenterà tutti i modificatori di livello oro. Di seguito ne riportiamo alcuni: Tuttavia completando questa impegnativa sfida avrete diritto ad una prestigiosa ricompensa,vi regalerà ...

Eurogamer_it : Se riuscirete a completare la Ultimate challenge di #PillarsofEternity2, #Obsidian vi regalerà una patch ricamata -