Scuola | caos TFA sostegno | fioccano le denunce

(Di giovedì 9 maggio 2019) In diversi sedi universitarie, come ben sappiamo, sono state ravvisate irregolarità nella procedura di svolgimento delle prove preselettive del TFAe, come ci si poteva aspettare, stanno già partendo le prime. Come riportato dall”Eco dello Jonio’, è stato presentato un esposto alla Procura di Cosenza per ‘organizzativo’ e ‘vizi formali’ in occasione delle prove che si sono tenute presso l’Università della Calabria. TFAall’Università della Calabria: parte l’esposto La denuncia è stata presentata dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Vittorio Ranieri per conto di alcuni partecipanti. Nel ricorso si legge: ‘Il modus agendi ed i comportamenti posti in essere da vari candidati, con la complicità/compiacenza di chi doveva vigilare, ha configurato una serie di ipotesi di reato che hanno viziato la ...

