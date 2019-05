Salvini non è fascista | ma è populista

Salvini : 'La droga è un'emergenza - non il fascismo'. Gruber : 'Le priorità le decide lei di giorno in giorno' : 'Capisce perché passare dieci minuti a parlare del fascismo che non c'è e del Salone del libro di Torino quando le emergenze nazionali sono le...

Salvini vs Gruber : “Fascismo? Non esiste - io combatto gli spacciatori”. “Lei ha un nemico diverso al giorno” : Discussione rovente a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, la conduttrice Lilli Gruber e il giornalista Alessandro De Angelis sugli ammiccamenti del leader della Lega a Casapound e sulla vicenda della casa editrice Altaforte, che ha pubblicato il libro-intervista di Chiara Giannini al vicepresidente del Consiglio. Salvini nega di aver mai incontrato e di conoscere “quelli di Altaforte”, Gruber ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber impazzisce perché Matteo Salvini non risponde come vuole lei sul 25 Aprile : L'ultima puntata di Otto e Mezzo con Matteo Salvini ha toccato momenti di tensione al limite del nervosismo, soprattutto da parte della padrona di casa Lilli Gruber, già inviperita per la battuta del ...

Cannabis light - Salvini : «Chiuderò tutti i negozi». Il ministro Grillo : non vendono droga : «Chiuderò uno a uno tutti i negozi di Cannabis». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che ha incontrato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana con i rappresentanti...

Salvini fa pace con la Gruber e poi la riattacca durante un comizio : "Dice che non è di sinistra. No - no" (Video) : “Le voglio più bene che mai”. Parola di Matteo Salvini, che durante i titoli di coda di Otto e mezzo sembrava essersi riappacificato con Lilli Gruber dopo un match senza esclusione di colpi di oltre quaranta minuti.L’apparenza però inganna, soprattutto se si è in campagna elettorale. E così la promessa di ben due mazzi di fiori da donare alla conduttrice viene soffocata e superata i distanza di qualche ora dal corso degli eventi. Basta ...

Otto e mezzo - fuochi d'artificio tra Gruber a Salvini : "Fazio costa troppo? Ma lei non aveva detto 'Fuori i partiti dalla Rai'? : Gruber incalza, Salvini sguiscia: la puntata di Otto e mezzo mette alla prova la pazienza teutonica di Lilli. Ma lo scambio non trascende. E si chiude con la promessa di rose rosse. Un continuo botta e risposta tra Lilli Gruber e Matteo Salvini: la puntata di Otto e mezzo di mercoledì 8 maggio 2019 è stata al cardiopalmo e giocata esssenzialmente sulla conduttrice e il vicepremier, con Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington ...

Salvini alla Gruber "Mi pagano da ministro - non per essere educato" : 'Mi aspettavo delle scuse', 'Non sono pagato per essere educato'. Il battibecco a distanza tra Mattea Salvini e Lilli Gruber va avanti anche nello studio di Otto e mezzo , dove il vicepremier leghista ...

'Può restare a casa o al ministero' : nonostante l'ironia della Gruber - Salvini va ad 'Otto e mezzo' : ... Lega Nord , è ormai divenuto famoso per essere un politico dai modi alquanto diretti e non sempre troppo cordiali, che non ha mai nascosto le sue antipatie verso determinate persone del mondo dell'...

Caso Siri - Matteo Salvini ci mette una pietra sopra : “Governo non salta per un sottosegretario” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, sembra voler chiudere il Caso Siri dopo la revoca del sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. Il ministro dell'Interno afferma: "Sottosegretario in più o in meno, si va avanti, il Paese va avanti, il governo va avanti”.Continua a leggere

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Salvini incassa dimissioni Siri e non rompe - governo va avanti. “Presunzione di non colpevolezza principio cardine” : Matteo Salvini esce sconfitto sul caso Siri. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture e trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo su decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Consiglio dei ministri "ne prende atto", così c'è scritto nella nota ufficiale di palazzo Chigi, "confermando piena fiducia nell'operato del Presidente del Consiglio". Una fiducia non scontata dopo le uscite degli ultimi giorni di ...

Salvini : “Feste della cannabis sono uno scempio - vanno fermate. Non sono ministro di uno Stato spacciatore” : “Le feste della cannabis, l’ultima delle quali si è tenuta nella mia Milano, sono uno scempio. Per questo vanno fermate, come i negozi. Io non sono ministro di uno Stato spacciatore”. A poche ore dalla revoca al sottosegretario Armando Siri decisa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini cambia discorso e punta sui negozi di cannabis light: “Userò le maniere forti, vanno chiusi”. L'articolo ...

Matteo Salvini : “Campi rom e centri sociali non servono a nulla - li sgomberiamo uno per uno” : Per Matteo Salvini centri sociali e campi rom non sono di alcuna utilità, pertanto vanno chiusi."È di moda che qualcuno scriva sui muri che mi vuole morto. Non mi spaventano, manco morto. Vado avanti. È solo un segno di scarsa civiltà. A sinistra sono ridotti a scrivere sui muri e alla caccia dei neofascisti", ha detto dal palco di Pavia.Continua a leggere