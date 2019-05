Salone Libro | il fondatore di Altaforte Polacchi | «È un attacco a Salvini» Mattarella

Salone del libro di Torino - Mattarella ricorda Primo Levi : Roma, 9 mag., askanews, - 'I valori che Primo Levi ha vissuto e trasmesso, specialmente la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto negli anni della seconda Guerra Mondiale come tragica ...

Altaforte espulsa dal Salone del Libro. L'editore - Casapound - : 'Attacco a Salvini' : Lo stand di Altaforte al Salone del libro è stato è stato smantellato ma Francesco Polacchi, il fondatore, ha incontrato i giornalisti all'esterno e in una conferenza stampa improvvisata trasmessa in ...

Altaforte espulsa dal Salone del libro. L'editore - Casapound - : attacco a Salvini : Lo stand di Altaforte al salone del libro è stato è stato smantellato ma Francesco Polacchi, il fondatore, ha incontrato i giornalisti all'esterno e in una conferenza stampa improvvisata trasmessa in ...

Al via il Salone del libro di Torino : gli appuntamenti - oltre alle polemiche : Nadeem AslamHANNE ØRSTAVIKNONA FERNANDEZANNETTE HESSFRANCESCO LONGOCAROLINA CAPRIAAyelet Gundar-GoshenDoveva essere il Salone «del gioco», dell’andare oltre i confini e le divisioni, poiché gli organizzatori avevano identificato nel libro Il gioco del mondo dell’argentino-cosmopolita Julio Cortázar (1914-1984) il tema dell’edizione 2019 del Salone Internazionale del libro di Torino (dal 9 al 13 maggio; nella g alle ry in alto gli ...

(dal blog) Salone del libro - epilogo e una domanda : Se conoscete il significato di “precipuo” oppure la differenza tra renitente e retinente, sapete già tutta la storia del Salone del libro di Torino. Per chi invece come me ha dovuto googlarla, vi basti sapere che una casa editrice vicina a Casapound ha comprato uno stand al Salone , dove il responsabile voleva vendere il libro -intervista di Salvini. Un tizio (grosso) nel comitato editoriale del Salone fa un post su Facebook dove definisce alcuni ...

L'editore di Altaforte al Salone del libro : "L'attacco è a Salvini" : "La pietra dello scandalo è il libro su Salvini, c'è un attacco al ministro dell'Interno che io comunque non voglio tirare per il bavero". Cosí Francesco Polacchi, L'editore di Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound esclusa ieri sera dal Salone del libro . "Ci è stato revocato lo stand regolarmente acquistato - ha aggiunto Polacchi - è inaccettabile e adiremo a vie legali, vogliamo andare davanti a un tribunale. Le mie dichiarazioni sono ...

Salone Libro Torino : nel centenario di Primo Levi la I edizione di “Se questo è un uomo” : Al Salone del libro di Torino iniziano le celebrazioni per il centenario di Primo Levi, l'autore di "Se questo è un uomo", libro capolavoro della letteratura che ebbe un'insolita storia editoriale. Pubblicato per la prima volta nel 1947 dall'editore De Silva, fu stampato in 2500 esemplari e venduto appena in 1500 copie. Prima di trasformarsi in un successo mondiale.Continua a leggere