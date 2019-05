Pirelli | dal 2020 le gomme da 18 pollici in F2 con vista F1

Dal 2020 sulle Formula 2 i pneumatici Pirelli da 18? : F1 and the FIA are delighted to announce that, starting from 2020, the cars that will race in the FIA Formula 2 Championship will be fitted with 18” Pirelli tyres. This choice is inspired by the desire to test and develop the tyres that are set to be used in Formula 1 from 2021 onwards […] L'articolo Dal 2020 sulle Formula 2 i pneumatici Pirelli da 18″ sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...