On Air | Champions | finale all' Inglese Juve | i dubbi di Allegri

Da CAiro a Lotito - patto contro la nuova Champions : Il day after del meeting di Madrid porta con sé una certezza. L’associazione delle Leghe europee si schiera apertamente contro la riforma proposta dell’Eca – l’associazione dei club europei – per la Champions League del futuro, dal 2024 in avanti. Non si tratta di un rifiuto del cambiamento, ma della volontà di salvaguardare i campionati […] L'articolo Da Cairo a Lotito, patto contro la nuova Champions è stato realizzato ...

'Congratulations' - lezione di fAir play del Barcellona dopo l addio alla Champions : Il Barcellona dà l'addio alla Champions con una lezione di fair play. A pochi minuti dalla pesante sconfitta contro il Liverpool, 4-0, il club catalano scrive su Twitter 'Congratulations'. Un gesto ...

CAiro sfida Agnelli : 'La Super Champions scandalo scellerato - uccidono il calcio!' : TORINO - Mezzogiorno di fuoco, o giù di lì. Con dietro l'angolo un volo per Madrid. E con nella testa la speranza di tornare presto sì oltreconfine, ma anche col Toro al seguito. Urbano Cairo scende ...

Torino. CAiro : Champions difficile - Atalanta si è staccata : Torino, Cairo: "Le nostre chance di Champions? Mancano poche partite, quindi i punti disponibili sono solo 9. L'Atalanta si è staccata.

CAiro va all assalto 'No alla Superchampions - favorisce soltanto i ricchi' : A Madrid è molto importante esserci e essere decisi- ha detto Cairo a Radio anch'io sport su Radio 1- Ho sentito cose che non mi piacciono affatto, perché sarebbero un modo per sviluppare un calcio ...

Torino - CAiro 'Champions più lontana' : Poi faremo i conti, è la stessa filosofia che ho applicato quando ho cercato di fare altre cose nel mondo dell'impresa".

Torino - CAiro : 'Petrachi-Roma niente di vero. La Super Champions? Mancanza di rispetto per il popolo italiano' : Urbano Cairo , presidente del Torino , parla a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch'Io lo Sport: 'La Champions? Mancano poche partite e ci sono solo nove punti a disposizione. Mi sembra complicato perché l'Atalanta si è staccata ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza guardare ...

Torino - CAiro tra campo e mercato : “Champions difficile - ma ci proveremo. Su Petrachi…” : Il pari nel derby contro la Juve di venerdì ha ridotto di parecchie le speranze di qualificazione in Champions League del Torino, anche in virtù della vittoria dell’Atalanta. Ne è ben consapevole il presidente dei granata, Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue parole. “L’Atalanta si è staccata, mi sembra complicato ma finché c’è la matematica giocheremo per ...

Torino - Urbano CAiro crede ancora nella Champions ed “in estete terremo i big” : Torino, Urbano Cairo crede ancora nella Champions nonostante l’exploit dell’Atalanta che sembra essere avvantaggiata “Mancano poche partite e i punti disponibili sono solo 9, l’Atalanta si è molto staccata ma finché non c’è la matematica lottiamo per fare benissimo come fatto con il Milan e la stessa Juventus. Dobbiamo pensare gara per gara e alla fine tireremo i conti. La Champions la vedo un po’ ...

On Air : Champions - il Barca ipoteca la finale. Il Brescia torna in Serie A : ROMA - Il Barcellona batte 3-0 il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League , e ipoteca la finale. Al Camp Nou sblocca Suarez al 26' del primo tempo nella ripresa si scatena Messi che ...

On Air : Champions - Messi sfida Salah. Conte - tutti lo vogliono : ROMA - Vittoria corsara per l' Ajax che a Londra ha battuto 1-0 il Tottenham grazie alla rete di Van de Beek e mette mezzo piede in finale. Questa sera alle 21 toccherà al Barcellona , fresco di ...

On Air : La Juve sogna Guardiola. Champions - l'Ajax stende il Tottenham : ROMA - Si preannuncia un mercato caldo soprattutto sulle panchine a cominciare dalla Juventus . Al di là delle parole di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non è certo che il tecnico rimanga a ...

On Air : Juve arbitro Champions. Mancini : «Facciamo come l'Ajax» : ROMA - Sei squadre per due posti, la volata Champions resta ancora incerta. La corsa al'Europa che conta si preannuncia intrigante come non lo era da anni e a deciderla potrebbe essere la Juventus di ...