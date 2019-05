Moto GP 19 | Le novità del Multiplayer tra Server Dedicati e Modalità Race Director

MotoGp - novità importante per la Ducati in Francia : cambia la… livrea del team di Borgo Panigale : Come avvenuto per la Ferrari a Melbourne, la Ducati dovrà abbandonare lo sponsor Mission Winnow a Le Mans per le politiche anti fumo vigenti in Francia Nuova livrea per la Ducati nel prossimo Gp di Le Mans, il team di Borgo Panigale infatti dovrà eliminare il logo ‘Mission Winnow‘ per evitare le pesantissime sanzioni previste in Francia per chi sponsorizza tabacco. AFP/LaPresse Sono severissime intatti le politiche anti fumo ...

F1 - novità per la Ferrari : a Barcellona ci sarà il secondo Motore - obiettivo tornare al top : L’obiettivo è quello di riuscire finalmente a cambiare passo, dopo un inizio tutt’altro che positivo: la Ferrari ha deciso di portare il nuovo motore per il GP di Spagna in quel di Barcellona. La notizia era nell’aria, ora è praticamente arrivata l’ufficialità: c’è bisogno di riuscire a ridurre il gap rispetto alla Mercedes, che sembra essere già in fuga con Bottas ed Hamilton nel Mondiale di Formula 1. Oltre alla ...

VIDEO Cucchiaio sulla Yamaha di Valentino Rossi : novità al posteriore della Moto del Dottore in stile Ducati : novità importanti sulla Yamaha di Valentino Rossi in vista del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale motoGP che si correrà nel weekend. Il Dottore, reduce dai due secondi posti in Argentina e negli USA, è in piena lotta per il titolo iridato e va a caccia di un risultato importante a Jerez cercando di sfruttare il nuovo Cucchiaio al posteriore pensato dalla scuderia di Iwata dopo che la Ducati aveva introdotto questa novità in Qatar ...

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

Nuova Classe A : novità - interni - Motori - mild-hybrid e prezzo - : Non comandi vocali qualsiasi ma un mondo tutto nuovo: basterà dire " Hey Mercedes, apri il tetto " e lei provvederò a farlo. Se cercate il ristorante più vicino di pesce, volete alzare l'aria ...

Giro d’Italia 2019 - il palinsesto tv e la squadra Rai : commento di De Luca - Pancani in Moto - novità sul Processo. Come seguire la Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna e proseguirà fino a domenica 2 giugno quando si concluderà a Verona, sono in programma ben 21 tappe lungo un percorso adatto a diverse tipologie di ciclisti: sono previste ben tre prove contro il tempo ma anche tante salite, concentrate soprattutto tra seconda e terza settimana, che renderanno avvincente la lotta per la maglia Rosa. Si affronteranno ...

HONOR 9 - Redmi Note 5 - Mi Mix 2S - Mi 9 - Mi Note 3 - MediaPad M5 e Moto Z3 Play ricevono aggiornamenti ricchi di novità : Mentre HONOR 9, MediaPad M5, Moto Z3 Play e Moto G6 Plus si aggiornano a Android 9 Pie, alcuni smartphone Xiaomi ricevono importanti aggiornamenyi. L'articolo HONOR 9, Redmi Note 5, Mi Mix 2S, Mi 9, Mi Note 3, MediaPad M5 e Moto Z3 Play ricevono aggiornamenti ricchi di novità proviene da TuttoAndroid.

Mazda 3 2019 : interni - prezzo - Motori e dimensioni. Le novità : Mazda 3 2019: interni, prezzo, motori e dimensioni. Le novità Non ci si aspettava una autovettura così diversa dai modelli precedenti e invece Mazda ha saputo stupire. Completamente rinnovata nel design, nelle linee ma anche nelle prestazioni, la nuova Mazda 3, sa catturare l’attenzione sebbene non lasci trasparire il suo vero potenziale. Ma quali sono i punti di forza e di debolezza di questa macchina? Ecco tutti i ...

Codice della Strada - le novità : ok a scooter 125 e Moto elettriche in autostrada : Diverse le modifiche apportate al testo da presentare in Aula al Parlamento, entro fine mese, riguardante il nuovo Codice della Strada: tra tutte, la proposta di aprire finalmente tangenziali e autostrade ai motocicli 125, i mezzi con cubatura 149cc, con l’unico obbligo che alla guida ci sia un maggiorenne. Ad oggi l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea ad avere questo divieto nel Codice Stradale, che potrebbe ...

Revisione auto e Moto 2019 : costo e novità controlli - cosa cambia : Revisione auto e moto 2019: costo e novità controlli, cosa cambia Revisione auto 2019, come cambiano i parametri di valutazione cambiano le regole sulla Revisione in seguito all’ introduzione nel nostro ordinamento di quanto previsto dalla direttiva Ue 2014/45. Quindi, in arrivo maggiori tutele per i consumatori che scelgono di comprare un veicolo usato. Le novità orbitano, innanzitutto, sul nuovo certificato di Revisione, che entrerà ...