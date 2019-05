Lite con Sirigu | Rincon ' cose di lavoro'

Lite Rincon-Sirigu - il messaggio del centrocampista su Instagram [FOTO] : Lite Rincon-Sirigu – Nelle ultime ore si è verificata una brutta Lite in allenamento tra Rincon e Sirigu, adesso il centrocampista ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un messaggio su Instagram. “Per chi non lo sa Salva e io litighiamo tutte le settimane ma questo resta fra di noi – scrive il centrocampista venezuelano – Questa volta c’era qualcuno che ci ha ripreso dalla casa di fronte, e’ ...

Torino - Lite Sirigu-Rincon : il portiere lascia l'allenamento : Torino , dove durante l'allenamento sul campo secondario del Filadelfia c'è stato un accenno di lite tra Salvatore Sirigu e Tomas Rincon . Il portiere, uno dei leader dello spogliatoio, a un certo ...

C’ero una volta… Mani puLite - la corruzione in Italia a 30 anni da Tangentopoli. Davigo : “Il contesto italiano spinge a comportarsi al peggio” : “Non è che gli Italiani si comportano peggio di altri, è che il contesto Italiano induce a comportarsi peggio”, così risponde Piercamillo Davigo alla domanda “a quasi trenta anni di distanza da Tangentopoli la politica è ancora corrotta?”, che si pongono Antonio Padellaro e Silvia Truzzi nel loro nuovo programma “C’ero una volta… Mani pulite” che prosegue il ciclo di interviste di “C’ero una volta…La sinistra” a cui è ...

Le notizie del giorno – Vergognoso episodio di razzismo - Lite in allenamento tra Sirigu e Rincon e i colpi di mercato del Torino : episodio DI razzismo IN SICILIA – Ancora insulti razzisti: stavolta il deprecabile episodio è avvenuto nel campionato Juniores siciliano, dove addirittura l’arbitro ha rivolto le offese ad un giovane calciatore. Il direttore di gara, Cristian De Caro, avrebbe insultato con parole pesanti il giocatore di colore del Gambia, Kabila Colley: “Sporco negro” e ancora “negro di me..a”. Il giovane Kabila gioca con Parmonval nel campionato di ...

Torino : violenta Lite Sirigu-Rincon in allenamento : Altissima tensione in casa Torino durante l'ultimo allenamento al Filadelfia, quando è scoppiata la lite tra Sirigu e Rincon. Il portiere granata, arrabbiatissimo, si è avvicinato al centrocampista ...

Torino : Lite Sirigu-Rincon - video sul web : Torino, 8 MAG - Un violento litigio tra Sirigu e Rincon ha animato oggi l'allenamento del Torino al 'Filadelfia'. Il battibecco, con alcuni compagni impegnati a divide il portiere e il centrocampista ...

Torino : Lite Sirigu-Rincon - video sul web : ANSA, - Torino, 8 MAG - Un violento litigio tra Sirigu e Rincon ha animato oggi l'allenamento del Torino al 'Filadelfia'. Il battibecco, con alcuni compagni impegnati a divide il portiere e il ...

Incredibile a Torino : Lite Sirigu-Rincon in allenamento - spunta il VIDEO : Sirigu-Rincon, un faccia a faccia durissimo durante l’allenamento del Torino dagli animi davvero troppo tesi Il Torino sta giocando un’ottima annata, non tale da giustificare un Incredibile nervosismo all’interno dello spogliatoio. Sirigu e Rincon hanno violentemente litigato durante l’allenamento odierno ed è trapelato anche il VIDEO di quanto accaduto tra i due. Solo l’intervento dei compagni ha scongiurato ...

Più aggressiva TIM con Huawei P30 Lite : costo totale pari a 248 euro a rate : Ci sono finalmente soluzioni alternative molto interessanti in Italia per coloro che sono intenzionati ad acquistare un Huawei P30 Lite, grazie anche alle recenti iniziative di TIM. La compagnia telefonica, infatti, attraverso la campagna "Smartphone incluso", ora consente di portarsi a casa il dispositivo non solo a condizioni interessanti, ma anche a condizioni economiche apprezzabili. Una strada in più da percorrere rispetto quanto emerso per ...

Barcellona eliminato - i tifosi contro Messi : Lite all’aeroporto di Liverpool : Osannato dopo la gara d’andata, criticato dopo quella di ritorno. Succede questo quando ti chiami Lionel Messi e sei abituato a deliziare la platea con gol e giocate decisive. Ma quando la tua squadra non va, sei il primo a pagarne le conseguenze. E’ successo all’asso argentino all’aeroporto di Liverpool prima del rientro in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe stata una lite verbale con alcuni ...

Daniele Adani - dopo la Lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Sfregia l'ex con l'acido dopo una Lite L'uomo rischia di perdere un occhio : Un bicchiere pieno d' rovesciato sul volto di 30enne dall'ex fidanzata. L'uomo è rimasto gravemente ferito al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo l'aggressione in strada a , . È ...

Daniele Adani - dopo la Lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : l’indiscrezione : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione rivelata dal sito Calciomercato24.com, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta: lì dovrebbe avere un ruolo analogo. Alla base di tutto ci sarebbe la lite in diretta tv con Massimiliano Allegri: Adani e il tecnico della Juventus ...

Sfregia l'ex con l'acido dopo una Lite a Legnano - l'uomo rischia di perdere un occhio : Un bicchiere pieno d'acido rovesciato sul volto di 30enne dall'ex fidanzata. l'uomo è rimasto gravemente ferito al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo...