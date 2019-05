Le apre la gola con un coltello! Arrestato il marocchino in fuga

L'uomo è stato bloccato qualche ora fa dagli uomini della Polizia Stradale mentre si trovava fermo in un autogrill insieme di Calstorta in provincia di Treviso. È stato immediatamente trasportato in questura dove al momento, si legge su Repubblica, non avrebbe proferito parola. È sospettato di aver ucciso la moglie Damia.

Il giallo potrebbe quindi essere risolto molto presto, ieri in casa di Abdelkrim Foukahi erano intervenuti anche i militari del nucleo investigativo scientifico per analizzare il luogo dell'omicidio e setacciare la scena in cerca di possibili prove. I carabinieri hanno inoltre ascoltato vicini e colleghi, la donna lavorava in una vetreria di Borgonovo. L'allarme dell'assenza della donna è stato dato proprio dal suo datore di lavoro e alcune colleghe che non avendola vista presentarsi si sarebbero preoccupati.

(Di giovedì 9 maggio 2019) È stato fermato dalla polizia su disposizione della Procura mentre stava fuggendo sull'autostrada veneta A4 insieme ai figli di 2 e 4 anni, Abdelkrim Foukahi, sospettato di aver ucciso la moglie. Era ine aveva coinvolto anche i suoi due figli di quattro e due anni. Damia El Essali, marocchina di 45 anni è stata trovata morta in casa. Una collega aveva riferito: "Negli ultimi giorni era triste e preoccupata". Era morta da qualche giorno quando è stata trovata dai vigili del fuoco e dai carabinieri entrati nel suo appartamento. Laaperta da un grosso coltello e il marito irreperibile insieme ai figli.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...