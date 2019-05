Juve | Agnelli rompe con Allegri | è addio Sondaggio per Conte

Juve - è rottura con Allegri. Conte potrebbe tornare - decide Agnelli : C'eravamo tanto amati. Dopo cinque stagioni, undici trofei, due finali Champions giocate e l'ultima bruciante eliminazione nella coppa maledetta nonostante l'ingaggio di Ronaldo, la Juventus e ...

Juventus - è rottura con Allegri. Conte potrebbe tornare - decide Agnelli : Torino - C'eravamo tanto amati. Dopo cinque stagioni, undici trofei, due finali Champions giocate e l'ultima bruciante eliminazione nella coppa maledetta nonostante l'ingaggio di Ronaldo, la Juventus ...

Nedved ha convinto Agnelli : il ritorno di Conte alla Juve è ormai vicinissimo : Adesso si spiegano diversi segnali, come l'ammiccamento alla Roma , poi spazzato via con l'intervista rilasciata a Walter Veltroni per La Gazzetta dello Sport, e l'accettazione del corteggiamento ...

Juventus - l'incontro tra Agnelli e Allegri : si discute il futuro bianconero : Zaino in spalla per Andrea Agnelli: dentro ci sono i temi legati alla riforma della Champions in discussione nell'assemblea delle leghe europee a Madrid, dove nei piani del presidente la Juve sarebbe ...

Bucchioni : 'Allegri aspetta incontro ma Agnelli non chiama - possibile sorpresa della Juve' : Una delle notizie più battute dai giornali in questi giorni è la permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Nonostante le dichiarazioni rilasciate da Agnelli nel post partita di Juventus-Ajax (in cui il presidente ha confermato la panchina del tecnico livornese nella prossima stagione) e quelle di Allegri nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa', vi è ancora chi avanza dei dubbi sul futuro della panchina bianconera. Ad ...

Juventus - Nedved : 'Allegri ha un contratto - resta. Ci sarà incontro con Agnelli' : Il derby della Mole sullo sfondo e il futuro di Massimiliano Allegri come argomento caldo in casa Juventus . A parlarne è Pavel Nedved , che ai microfoni di Sky Sport ha confermato l'allenatore che ha vinto cinque scudetti in altrettante stagioni: "Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Certo, ha un contratto e deve continuare. Io sono ...

Mattioli : 'Conte non credo torni alla Juve - con Agnelli si è lasciato male' : In vista della prossima stagione di Serie A, potrebbero esserci diversi ribaltoni sulle panchine, con alcuni dei top club del campionato italiano che potrebbero decidere di affidare la loro guida tecnica a nuovi allenatori. Dall'Inter al Milan, fino ad arrivare alla Roma e alla Juventus, sarebbero queste le panchine potenzialmente più a 'rischio'. Riguardo a quella bianconera si attende l'incontro fra il presidente Andrea Agnelli e il tecnico ...

Juventus - Allegri : "Incontrerò Agnelli per parlare del futuro" : Marco Gentile Il tecnico della Juventus Allegri è parso sereno alla vigilia del derby contro il Torino e sul suo futuro ha affermato: "Dovremo discutere delle cose che sono andate bene e di quelle che non sono andate" Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera, alle ore 20:30, sarà impegnata contro il Torino di Walter Mazzarri, nell'atteso derby della Mole. Il tecnico bianconero è parso più pacato ...

