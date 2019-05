Il nonno orco violenta la nipotina di 16 anni | Dai che ti è piaciuto…

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Pina Francone Le violenze sessuali a Bergamo, dove l'82enne ha abusato dell'adolescente la notte di Pasquetta: è stato messo ai domiciliari Hato ladi 16e una volta finita lo stupro le ha detto: "Ti è piaciuto? Dai che ti è piaciuto. Non piangere e non dire niente ai tuoi genitori, altrimenti mi arrestano…". L'orrore in provincia di Bergamo è stato commesso da undi 82ai ddi sua nipote adolescente, che è riuscita a farlo arrestare grazie alla registrazione audio dell'abuso effettuata tramite il cellulare. La violenza sessuale la notte di Pasquetta, quando la teenager si è fermata a casa del, vedovo. La 16enne è rimasta a dormire e una volta messasi a letto è stata raggiunta dalche – come riportato da Bergamo News – ha iniziato ad accarezzarla e a palpeggiarla; infine, l'ha abusata fisicamente. La giovane ha avuto la ...

mattinonline : Nonno orco violenta la nipote 16enne. Il racconto: 'Non dire niente ai tuoi genitori' - NickLittlERegal : L'idea D Orco Rubio è anche astuta,ma...nn 6 un po' troppo alto x passare da nonno GNOMO?O.o #Melevisione -