Highlights Ajax-Tottenham 2-3 | VIDEO | gol e sintesi Rimonta da 0-2 degli Spurs

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sarà da ricordare per motivi opposti, la notte di ieri per. La formazione inglese ha messo in atto una clamorosanella fase conclusiva della semifinale di ritorno di ieri. Dopo aver perso per 0-1 in casa e dopo aver subito due gol ad Amsterdam, glihanno realizzato non meno di tre reti, tutte con la firma di Lucas Moura, l’ultima delle quali al quinto minuto di recupero, capace di lasciare in silenzio un’intera città. Di seguito ledell’inatteso recupero deldi ieri che vale la finale tutta inglese di Champions League.2-3: GOL,CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

zazoomnews : VIDEO Ajax-Tottenham 2-3 Highlights gol e sintesi Champions League. Spettacolare tripletta di Lucas Moura rimonta s… - zazoomblog : VIDEO Ajax-Tottenham 2-3 Highlights gol e sintesi Champions League. Spettacolare tripletta di Lucas Moura rimonta s… - marieciu : You'll Never walk alone ... ho visto perdere una finale incredibile Milan Liverpool 2005 Ma che emozione vedere i… -