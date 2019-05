Formula 1 | Gran Premio di Spagna | come vederlo in Tv e in Streaming

Primo Maggio 1994 - il giorno in cui morì la Formula 1 - ecco il mio ricordo del grande Ayrton Senna (VIDEO) : https://youtu.be/Axjl7S_iwcU Io c’ero a Imola quel maledetto 1° Maggio 1994, esattamente 25 anni fa. E Ayrton Senna l’avevo visto sulla griglia di partenza, avevo visto come stava male, come se sapesse… Ho sempre frequentato il mondo della Formula 1, tanto che il mio nome prende spunto da Ronnie Peterson, quello che insieme a Senna è stato il più veloce pilota in assoluto. La prima volta che ho parlato con Senna è stato a Phoenix, l’8 marzo ...

Formula 1 - Gran Premio d'Italia : Monza confermato fino al 2024 : Davide Bologna In un comunicato odierno, il Circus di Formula 1 ha confermato l’accordo di massima con il circuito di Monza fino al 2024 Il Gran Premio di Monza è apparentemente salvo: di poco fa la notizia diramata direttamente dal sito ufficiale della Formula 1, che è stato raggiunto un accordo di massima per mantenere la tappa italiana fino al 2024. Il Presidente ACI-CSAI Angelo Sticchi Damiani ha finalmente tamponato una ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “grande difesa di Bottas al via? No - ecco com’è andata” : Il pilota britannico fa chiarezza su quanto accaduto al via con il compagno di squadra, assumendosi la responsabilità del mancato sorpasso La vittoria di Bottas in Azerbaijan non va proprio giù a Lewis Hamilton, alquanto rabbuiato per aver perso la gara e la leadership della classifica piloti. photo4/Lapresse L’unica nota positiva è il record ottenuto con la Mercedes, considerando che la scuderia di Brackley è la prima della storia a ...

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 : Il pilota della Mercedes è partito dalla pole position e ha mantenuto la posizione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton; per le Ferrari un terzo e un quinto posto

Formula 1 - si spengono i semafori a Baku : ecco la partenza del Gran Premio d’Azerbaijan [VIDEO] : semafori spenti a Baku, è cominciato il quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1 Il Gp d’Azerbaijan è cominciato, semafori spenti ed emozioni subito a raffica sul circuito di Baku, che ospita questo quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. Prima fila tutta Mercedes con Bottas davanti a Hamilton, seguiti dagli affamati Vettel e Verstappen pronti a dare filo da torcere alle Frecce d’Argento. Adrenalina su e ...

Formula 1 - che batosta per Nico Rosberg : vietato al tedesco l’accesso al paddock per due Gran Premi : A causa di una violazione commessa a Shanghai, Nico Rosberg non potrà entrare nei paddock di Baku e Barcellona Dura lex, sed lex! Nico Rosberg è stato escluso dai paddock di Baku e Barcellona per aver commesso una grave violazione al regolamento, cedendo il proprio pass di accesso alla griglia di partenza di Shanghai al proprio cameraman personale. LaPresse/Photo4 L’ex campione del mondo di Formula 1 è solito frequentare il circus in ...

Formula 1 Gran premio di Baku - obiettivo Ferrari : fermare l'egemonia Mercedes : Baku - Le parole del giovedì sono sempre parole in libertà, di buoni propositi. Teoria, che mal si aggrada di solito a un mondo come il motosport, voglioso e bisognoso di cose concrete, di numeri, di fatti. Siamo al quarto appuntamento dell'anno, da quasi tutti definito cruciale: dovesse vincere ancora la Mercedes ...

Formula E : grandi ambizioni per DS TECHEETAH a Parigi : Grazie alla pole e al secondo posto a Roma, il pilota DS TECHEETAH André Lotterer ha portato il team in testa alla classifica generale. Adesso la Formula E si sposta a Parigi, casa di DS Automobiles e di Jean-Éric Vergne, detentore del titolo. Il pilota Parigino e il suo compagno di squadra André Lotterer non […] L'articolo Formula E: grandi ambizioni per DS TECHEETAH a Parigi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...