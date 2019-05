Facebook | attacco di uno dei co-fondatori | ' Va ' diviso' | il governo agisca'

Facebook - il co-fondatore all'attacco : 'Zuckerberg ha troppo potere - la società va spacchettata' - : ... come accennato, Luxottica che potrebbero per questi device ricalcare il modello di business adottato da alcuni brand moda del mondo degli orologi come Emporio Armani che si sono lanciati nel mondo ...

Blackout sul web - social nel mirino : attacco hacker contro Facebook : Ieri, per tre ore, i trend topic sulla rete sono diventati #Facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Per tre ore - dalle 12 italiane fine alle 15 - sono andati in Blackout sui server di Europa,...

Papaboys sotto attacco - hackerata pagina Facebook con 300mila fans : Roma, 11 apr., askanews, - L'Associazione Nazionale dei Papaboys, che raccoglie migliaia e migliaia di associati, è stata vittima di un attacco hacker sul proprio canale facebook. Una pagina che, in ...

Attacco in Nuova Zelanda - Facebook : "200 persone hanno visto il video di Tarrant in diretta e non lo hanno segnalato" : Sarebbero 200 le persone che in diretta su Facebook hanno visto Il video del massacro di Christchurch, in Nuova Zelanda, trasmesso dal killer Brenton Tarrant mentre compiva la strage. Nessuna delle quali ha segnalato il filmato al social network perché fosse rimosso.Lo rende noto il vicepresidente di Facebook, Chris Sonderby, in un post in cui condivide alcune informazioni. Il video è stato visto in totale 4mila volte, la prima ...

Facebook cancella in 24 ore 1 - 5 milioni di video dell'attacco alla moschea neozelandese - : "Nelle prime 24 ore abbiamo rimosso 1,5 milioni di video dell'attacco in tutto il mondo, 1,2 milioni di vedeo sono stati bloccati durante il download", ha detto Garlic in un comunicato stampa ...

Privacy su Facebook : l'attacco a Zuckerberg dal suo mentore : ... senza alcuna elezione o forma di controllo: ' Questo potere politico, ora, sta destabilizzando troppe cose nella nostra economia e società '. Contenuti sponsorizzati Leggi anche Investitore accusa, ...

"Non è stato un attacco informatico" il down di Facebook - Whatsapp e Instagram : I problemi su Facebook,Instagram e Whatsapp, verificatisi nelle ultime ore non sono dovuti ad un attacco informatico. Il colosso rassicura su Twitter

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : «Non è un attacco informatico» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : 'Non è un attacco informatico' : Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea , dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook e Instagram in tutto il mondo. Per quanto riguarda ...