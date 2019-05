Come condividere un brano di Spotify attraverso le Storie Instagram

chimerarevo

(Di giovedì 9 maggio 2019) Una delle pratiche più diffuse dellediè sempre stata quella relativa alla condivisione di brani musicali. Tale uso ha portato gli sviluppatori dello stesso social a creare proprio lo “stickers” musicale, prendendo leggi di più...

Sorrentino : Silenzio e rispetto. Oggi più che mai. Da condividere come padre alle mie figlie. Da calciatore per chi ama davvero… - ARMY83179453 : RT @btsitalyproject: ??| Army siamo tornati per proporvi un nuovo progetto, come sempre semplice da realizzare ma altrettanto carino e simbo… - OriettasRecipes : Grissini farciti! Come ogni giovedì la mia nuova ricetta da condividere con voi ??Una fantastica idea per la cena!so… -