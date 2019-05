Una cornucopia di rifiuti invade Venezia

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) All’alba, in questi giorni frenetici della 58esima Biennale d’Arte,si è svegliata con una “sorpresa”: una grande e colorataalta quattro metri che per diversi minuti ha distolto l’attenzione dei già numerosi turisti attratti dalle tante bellezze presenti sul Canal Grande. A guardarla da vicino, i colori blu e giallo mostrano oggetti che, in realtà, sonoplastici di ogni genere arrivati grazie a quella struttura/scultura davanti l’Università Ca’ Foscari dove potrà essere ammirata fino all’11 maggio prossimo (in acqua) e poi, fino al 12 giugno, nel cortile dell’ateneo. L’opera – dal titolo Consider yourself as a guest () – è stata realizzata dal californiano Christian Holstad che nelle sue opere racchiude idee riguardo il ...

