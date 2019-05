UBI Banca | utile 1° trimestre superiore alle attese

UBI Banca - Marshall Wace riduce le vendite : Marshall Wace, dal 30 aprile, ha ridimensionato la posizione ribassista su UBI Banca dal 2,64% al 2,58%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Intanto a ...

UBI Banca - AHL Partners alleggerisce le vendite : AHL Partners, dal 29 aprile, ha ridimensionato la posizione ribassista su UBI Banca dallo 0,58% allo 0,47%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Intanto ...

Perchè le azioni Banco BPM - BPER Banca - UBI e Intesa Sanpaolo oggi corrono sul Ftse Mib : La conferma del rating sovrano sull'Italia a BBB da parte di S&P Ratings è quindi una buona notizia non solo per l'economia del Bel Paese ma anche per Borsa Italiana e, in modo particolare, per le ...

Vola a Piazza Affari UBI Banca : Protagonista il gruppo Bancario italiano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,99%. Il movimento di UBI , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , ...

UBI Banca - nuovo bond solidale per sostenere centro ospedaliero in Zambia : UBI Banca spinge sulla finanza etica e sulla sostenibilità , con una nuova iniziativa dedicata alle popolazioni più povere del Sud Africa. La Banca annuncia l'emissione di un nuovo prestito ...

UBI Banca - Marshall Wace lima lo short selling : La Consob rende noto che Marshall Wace, dal 16 aprile, ha ridotto le vendite su UBI Banca dal 3,04% al 2,98%. Nel frattempo, sul listino milanese, rialzo per il gruppo Bancario italiano , che passa di ...

Video : in evidenza Banco Bpm - Bper e UBI banca : E' credibile una ipotesi di ulteriori rialzi nonostante le evidenti difficolta' a livello di economia e debito? banca Sistema, Juventus e Ferragamo, quali strategie adottare? , AM - www.ftaonline.com,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Juventus a -16 - 6% - UBI Banca a +3 - 4% - 17 aprile 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale affonda Juventus. Bene invece Ubi Banca e Fca

UBI Banca - assemblea vota quasi all'unanimità l'unica lista presentata per il CdA : L'assemblea di UBI Banca tenutasi a Bergamo ha approvato oggi l'elezione del CdA formato dai 15 candidati previsti dall'unica lista presentata, con il consenso quasi unanime dei soci, ha votato a ...

UBI Banca - assemblea alle prese con nomine previste da nuovo modello monistico : E' in corso a Bergamo l'assemblea degli azionisti di UBI Banca che, oltre ad approvare il bilancio e la destinazione dell'utile, saranno chiamati ad approvare la nomina del consiglio d'amministrazione ...

UBI Banca - assolti a Milano i 14 imputati del processo su IW Bank : “Non ostacolarono gli organi di vigilanza” : Il fatto non sussiste. Con questa formula il gup Cristina Mannocci ha assolto tutti i 14 imputati del processo su IW Bank, l’istituto di credito online del gruppo Ubi Banca. Gli ex manager della Banca erano accusato ostacolo agli organi di vigilanza, in questo caso Banca D’Italia. Il pm aveva chiesto di condannare ogni imputato a un anno e 2 mesi di reclusione e a 600mila euro di sanzione amministrativa per la Banca, in base alla legge ...

Mps - UBI - BancoBpm e PopEmilia Lo Stato apre il risiko bancario : Parte il risiko di quattro grandi banche italiane. Sono sempre più insistenti le voci secondo le quali nei prossimi mesi è molto probabile che le principali quattro banche di media dimensione - Mps, Ubi Banca, BancoBpm e Bper Banca - diventeranno due. Segui su affaritaliani.it

