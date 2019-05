Storia di una trattativa in cui Salvini è riuscito a sbagliare ogni cosa

"Orbetello una capitale senza Stato" : al via la mostra sulla Storia della cittadina lagunare : Pur caratterizzato dal possesso spagnolo e dall'amministrazione dei viceré di Napoli, era privo di autonomia politica, senza un proprio esercito e una propria bandiera. Una condizione anomala che si ...

CIRCOLO DELLA VELA BARI "The way we were" : 90 anni di Storia racchiusi in una mostra fotografica : Un omaggio a 90 anni di sport e successi, ma anche di prestigio conquistato in Italia e all'estero, sia per l'attività sportiva sia per la vita sociale e culturale promossa dal CIRCOLO, descrivendone,...

Il meteorite e i diamanti di Nördlingen : la Storia di una città “scintillante” - costruita dentro un cratere : La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra un’area della Germania meridionale dove circa 15 milioni di anni fa un asteroide impattò al suolo dopo aver attraversato l’atmosfera terrestre. L’impatto ad alta velocità formò quello che oggi è conosciuto come il cratere di Ries. Sebbene sia difficile individuarlo a prima vista nell’immagine, il risultato dell’impatto è praticamente ancora ...

Porsche 911 Speedster 2019 : una Storia lunga quasi 70 anni [FOTO] : Piacere di guida per più di sei decenni. È stato questo l’obiettivo che Porsche si è impegnata a raggiungere e mantenere con la creazione delle spettacolari variante Speedster delle sue sportive Piacere di guida a cielo aperto e dinamiche di guida eccezionali: le varianti Speedster fanno parte della storia dell’azienda Porsche dal 1952. Combinano il piacere di guida a cielo aperto con dinamiche di guida ...

Luigi Di Maio - "una Storia che puzza". Ordine agli uomini M5s : "Cosa non dovete fare" : "Questa è una storia che puzza". Luigi Di Maio aggiunge carne al fuoco sul caso di Armando Siri, indagato per corruzione e ora anche a Milano per una palazzina acquistata con soldi provenienti da San Marino e intestata alla figlia. Leggi anche: "Non sono un arbitro". Conte, ora è chiaro: parla da ul

Il '900 e Brera - una Storia italiana : ... radunate in gran parte ai tempi del leggendario direttore di Brera Franco Russoli, il primo a sognare una "Grande Brera" è la seconda più importante per l'arte italiana moderna nel mondo dopo il ...

Il ’900 e Brera - una Storia italiana : Milano. “Il ritorno del ’900 a Brera” è un bel titolo, da revenge art, e anche un bel successo per una Pinacoteca che, negli ultimi tre anni, è cambiata molto sulla spinta della riforma che l’ha trasformata in uno dei venti musei di interesse nazionale dotati di autonomia tecnico-scientifica. Dopo a

Dead to Me : una visione assicurata per una Storia senza identità : Dead to Me , la nuova serie tv originale di Netflix , è un ottimo esempio di binge watching per una storia a tratti prevedibile, che è la somma di più generi e di altre serie tv già note al pubblico. ...

Trump e i tweet esplosivi - Storia di una relazione pericolosa per i mercati : Quello su negoziati e dazi sulla Cina è stato solo l'ultimo. L'ultimo degli esplosivi tweet di Donald Trump a scuotere i mercati, a cominciare da Wall Street ma non solo. Lo stile impulsivo e polemico di Donald Trump, se allarma politici e mass media, tiene spesso sul chi vive anche operatori, investitori e analisti...

Spari a Napoli - forse una Storia di debiti la ragione dell'agguato : Ci sarebbe l'ipotesi di un movente economico dietro all'agguato di venerdì scorso a Napoli, in piazza Nazionale: una sparatoria in cui sono rimasti gravemente feriti un 32enne pregiudicato, Salvatore ...

CANAPA una Storia incredibile di Matteo Gracis : Una "pianta fondamentale per l'umanità" che grazie ai suoi più di centoventi principi attivi, detti cannabinoidi, ha influenzato la scienza medica mondiale, a partire dai primi utilizzi nel campo ...

'Time Out' - il libro sulla Mens Sana Siena : Storia paradigmatica di una caduta da cui lo sport italiano non ha imparato nulla : Un cordone ombelicale divenuto un cappio che conosce, con sfumature e gradazioni diverse, innumerevoli repliche a centinaia di chilometri dalla Toscana e in ogni sport professionistico, e non, ...

‘Time Out’ - il libro sulla Mens Sana Siena : Storia paradigmatica di una caduta da cui lo sport italiano non ha imparato nulla : Le vittorie sul campo, l’inchiesta e gli arresti, la crisi della Banca Monte dei Paschi e altre storie grigie che sono venute dopo, lontane dal “groviglio armonioso” senese eppure così tragicamente simili nel loro schema. Duecentonovantasette pagine, “frutto di una trattativa con l’editore”, come le definisce Flavio Tranquillo, giornalista di Sky e autore del libro, per spiegare tra viale Achille Sclavo e ...

Andreina Boero - con le vernici di famiglia una Storia d'impresa lunga quasi due secoli : 'È un settore del lusso che tira anche in questo momento di difficoltà per l'economia, perché evidentemente ci sono ricchezze nel mondo che non immaginiamo. Una barca di 50 metri è considerata ...