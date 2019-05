Smartphone | Google presenta Pixel 3a e va all' attacco della fascia media

Download terza beta Android Q disponibile per tanti Smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

Google Pixel 3a : arriva lo Smartphone economico di Google : ... 2019-05-08T07:14:27+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Il team di Google ha reso noto di essere attento a quella che è la novità del momento nel settore della telefonia, ossia gli smartphone che si piegano

Abbiamo provato il Google Pixel 3a e ci ha stregati, è un piccolo capolavoro di equilibrio con una fotocamera da top di gamma e tutta la qualità dell'esperienza Pixel.

Google svela uno Smartphone low cost - il Pixel 3A. Più potenza per l'assistente virtuale : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Google svela Pixel 3a - il suo primo Smartphone di fascia media : Google svela il Pixel 3a, uno smartphone che segna l'esordio della compagnia nella fascia media del mercato. Presentato durante la Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori che ha preso il via stasera a Mountain View, in California, il telefono è il fratello minore...

Google Pixel 3a - presentati i nuovi Smartphone low cost di Big G : ... come sull'intera gamma Pixel, è disponibile la funzione di realtà aumentata in Google Maps che consente quando si è in giro per la città di vedere le indicazioni a piedi sovrapposte al mondo reale e ...

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo Smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

La versione modificata di Google Fotocamera 6.2 introduce il supporto agli smartphoneSamsung con apertura variabile, come Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 e Galaxy S10.

Sono arrivate un altro paio di nuove funzionalità all'interno di Google Foto, già disponibili con la versione distribuita con un aggiornamento attraverso il Google Play Store la passata settimana.

Alcuni utenti Samsung stanno segnalando qualche problema legato a Samsung Email, Gmail e i permessi di accesso: Google e Samsung ne sono al corrente e ci stanno lavorando.

Per le società che operano principalmente online è fondamentale assicurare agli utenti la massima sicurezza. I pericoli, nel vasto mondo di internet, sono numerosi e si nascondono dietro a ogni angolo. Google, giorno dopo giorno, tenta di accrescere la sicurezza delle proprie piattaforme. Un ulteriore passo in avanti è appena stato compiuto: gli smartphone con […]

Trekking con Google Street View - le bellezze d’Italia sulle mappe per PC e Smartphone : Google Street View diventa uno strumento valido anche per gli appassionati di Trekking. In Italia Legambiente ha mappato una serie di itinerari nell’ambito del Trekker Loan Program di Street View, per offrire agli appassionati percorsi da visitare a piedi e visualizzare “virtualmente” navigando su Google Maps. Per ora gli itinerari mappati sono cinque: il Cammino di San Benedetto, le Cinque Terre, l’Isola d’Elba, l’Isola di Pantelleria, ...

Google Fotocamera è l'applicazione Fotocamera disponibile sugli smartphone Google Pixel e Nexus, ma grazie a installazioni manuali e porting risulta di fatto installabile anche su numerosi altri smartphone Android. In questa guida andiamo a scoprire come averla e utilizzarla sul vostro dispositivo. Prima di partire dobbiamo però specificare un paio di particolari: trattandosi nella maggior parte […]