Repubblica | l’idea di calcio di De Laurentiis e l’idea di calcio di Agnelli

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019)Napoli torna sulla spaccatura tra i club europei. Tra chi – l’Eca guidata da Andrea– desidera una SuperLega ad inviti ristretta a 32 squadre. E chi, come De– appoggiato da Urbano Cairo e Lotito – vorrebbe Champions ed Europa League unificate, con 80 squadre partecipanti. Alla SuperLega potrebbero accedere solo un munero ristretto di società; la seconda proposta non sposterebbe gli equilibri, ma garantirebbe una nuova versione delle competizioni. La proposta dilascerebbe fuori quasi sicuramente il Napoli da un’eventuale SuperLega, nonostante il fatto che la formazione azzurra sia, per meriti di gioco alla sua decima qualificazione consecutiva per le Coppe europee. È questo il pericolo che deve aver fiutato De, a cui non è bastato evidentemente entrare a sua volta nell’Eca al fianco di(con il ...

napolista : Repubblica: l’idea di calcio di #DeLaurentiis e l’idea di calcio di #Agnelli De Laurentiis guida la battaglia cont… - laramps : @Quasimo04045105 Il fascismo, come disse un presidente della Repubblica italiana, non è un’ “idea”: è un crimine. S… -