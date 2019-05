Anziani picchiati e umiliati! Maltrattamenti in una casa di riposo a Lagonegro

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Accusate dipluriaggravati ai danni degliospiti di unadi, a(Potenza), la coordinatrice della struttura e un'operatrice sono state arrestate e poste ai domiciliari: “Ponevano in essere con serialità condotte gravemente vessatorie sotto il profilo morale e fisico” nei confronti degli. Secondo quanto reso noto le tre indagate “ponevano in essere con serialità condotte gravemente vessatorie sotto il profilo morale e fisico” nei confronti degli. Complessivamente in circa sessanta giorni di intercettazioni sono stati accertati circa trenta episodi di rilievo penale.pazienti che, stando a quanto emerso nel corso delle indagini, venivano “percossi, intimiditi, umiliati, con aggressioni fisiche e verbali, con frasi e comportamenti ingiuriosi e denigratori, del tutto incompatibili con la loro condizione di minorata difesa”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...