LaPresse_news : Piacenza, donna trovata morta in casa a Borgonovo - TelevideoRai101 : Piacenza,morta in casa.Ha tagli su gola - discoradioIT : **FLASH -#PIACENZA: DONNA TROVATA MORTA IN CASA, TAGLI ALLA GOLA- FLASH** = -

Una donna è stata trovataina Borgonovo, in provincia di. La vittima, una marocchina di 45 anni, presenta profondialla. Abitava con il marito e due figli di 2 e 5 anni, al momento irreperibili. Una terza figlia della coppia, 22 anni, vive e studia in Marocco. In corso gli accertamenti dei carabinieri.(Di mercoledì 8 maggio 2019)