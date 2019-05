MotoGp – Alzamora non ha dubbi su Marquez dopo il trionfo a Jerez | “sta vivendo un gran

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Emilioe lo strapotere di Marc: l’analisi del manager del campione del mondo in carica Marcsi gode una settimana di relax in serenitàla vittoria del Gp di Spagna:essersi lasciato alle spalle la caduta di Austin, lo spagnolo della Honda ha dimostrato ai suoi rivali ciò di cui è capace, a livello fisico e mentale. Il campione del mondo in carica ha trionfato ade la Frontera facendo mangiare la polvere ai suoi avversari, dominando dall’inizio alla fine. LaPresse/EFE Una gara pazzesca per, elogiato dal suo manager ai microfoni di AS: “non è mai facile, è sempre difficile e laè molto competitiva, lo si vede da Ducati, Suzuki, Yamaha e dai satelliti che arrivano con tanto desiderio… E’ un campionato duro, però non possiamo dimenticare che Marc è in unmomento e la Honda ha fatto un buon ...