Masters1000 Madrid 2019 | il programma di oggi mercoledì 8 maggio Orari | tv ed italiani

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sulla terra rossa spagnola prosegue il) deldi(Spagna). Nel prestigioso torneo di tennis iberico le emozioni non mancheranno e quest’, nella giornata dedicata al secondo turno del tabellone maschile ma anche del WTA Premier Mandatory, le presenze eccellenti non saranno poche. Vedremo scendere in campo lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo, sulle cui condizioni fisiche c’è un grande punto interrogativo. Il campione iberico, infatti, ha dovuto fare i conti con un virus intestinale che non gli ha permesso di prepararsi al meglio in vista di questo evento. Inoltre l’esordio contro il giovane canadese Felix Auger-Aliassime non sarà certo una passeggiata. Vedremo all’opera anche il n.4 del mondo Alexander Zverev, reduce da un periodo complicato, in cui il suo gioco fatica ed emerge, come dimostra ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Edmund Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA: 6-4 6-3. Il ligure domina il britannico in un’ora e mezza!… - zazoomnews : LIVE Fognini-Edmund Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA: 6-4. Il ligure mette a segno dodici punti consecutivi! -… - zazoomnews : LIVE Fognini-Edmund Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA: 5-4. Fognini serve per il set! - #Fognini-Edmund… -