Le prospettive impossibili degli scatti di Denis Cherim

(Di mercoledì 8 maggio 2019)è un cacciatore di coincidenze e sincronie, ossessionato dalleche gli spazi urbani possono creare grazie alla luce e agli elementi del paesaggio. La sua ricerca fotografica si basa su una concezione dello spazio in cui le forme si muovono su piani sovrapposti, in una dinamica tra continuità e discontinuità, pieni e vuoti, chiari e scuri e riflessi inattesi. La geometria e la premeditazione sono sempre soggetti all’imponderabilità dell’attimo, l’istante difficile da prevedere in cui si possono verificare le condizioni perfette per l’interazione delle combinazioni. Per apprezzare la sua creatività potete dare un’occhiata alla nostra gallery qui in alto, oppure visitare il su sito. LediWired.

