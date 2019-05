ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019), per aver mostrato al mondo com’è fatta una mamma a tre giorni dal parto, seppurduchessa. Laancora pronunciata, il viso gonfio ma bellissimo, gli occhi dolci e stanchi di chi ha sofferto e insieme gioito come mai prima d’ora, avvolta in un bianco candido, il colore dellazza.una di noi! Dieci punti anche all’emozionatissimo papà Harry, che tiene con tenera inesperienza quel fagottino tra le braccia e quasi commosso tenta di rispondere alle domande dei giornalisti. Oggi, questi due neo genitori, impacciati e felici mi sono sembrati “reali” più che mai, lontani dalla compostezza di William e Kate e per questo sì, più simpatici. Per la verità, il ribelle Harry mi è sempre andato molto più a genio del suo ingessato fratellone, sin dai tempi delle canne e delle notti brave in cui stramazzava al suolo ubriaco. A vederlo ...

ilfattoblog : Grazie Meghan, strafiga pure con la pancia e la faccia gonfia! - ilfattoblog : Meghan una di noi! #RoyalBaby #MeghanAndHarry @LaPetretto - aintnoyoux : RT @FedeFonti: Meghan umana che ha ancora la pancia dopo due giorni dal parto, grazie #BabySussex -