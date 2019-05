Costruito un chip iper-veloce che si ispira al cervello umano con tanto di neuroni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ilè il più particolare e incredibile tra gli organi umani e realizzare tecnologie che lo imitano è stata sempre una sfida della scienza. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, sembra aver aggiunto un tassello importate allo sviluppo di questa tecnologia. Lo dimostra un nuovoche riesce ad imitare ie le loro connessioni, sfruttando la luce e l’intelligenza artificiale. A costruirlo un gruppo guidato dall’Università di Munster, in Germania, che è riuscito a superare gli attuali limiti dei computer concentrando in un unico posto immagazzinamento e delle informazioni, proprio come avviene nel.Questa ricerca apre la via ad applicazioni dell’Intelligenza Artificiale molto più avanzate di quelle attuali, ad esempio nel campo delle diagnosi mediche. I ricercatori, guidati da Johannes Feldmann, hanno realizzato un...