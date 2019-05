Contro le droghe | la nuova battaglia di Salvini | “Chiuderò i cannabis shop uno a uno”  

lastampa

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Matteoriparte da qui, dalle. Con il collega Lorenzo Fontana (ministro alla Famiglia) incontra una serie di comunità terapeutiche al ministero per lanciare il ddl della Lega che riscrive le norme sugli stupefacenti. Tocca con mano che le opinioni sono molto diverse e che tanti operatori non sono affatto d’accordo sulla idea di aboli...

labelle_rspx : @notanartist___ Ma come non hai capito ancora? Ahahah intendevo fare un discorso più generale: chi è di destra, di… - 51fini : RT @michele_allegri: @51fini @matteosalvinimi @emmabonino @bendellavedova In realtà i negozi di cannabis light stanno chiudendo da soli dat… - michele_allegri : @51fini @matteosalvinimi @emmabonino @bendellavedova In realtà i negozi di cannabis light stanno chiudendo da soli… -