Borse europee indecise In rosso Piazza Affari

Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla pubblicazione ...

Borse europee chiudono in forte calo dopo Trump su dazi alla Cina : Chiusura in rosso per le Borse europee. Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano i mercati. A Parigi il ...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le Borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi USA a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...

Borse europee in profondo rosso dopo minacce Trump su dazi - Milano -1 - 95% : Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano le Borse europee. A Parigi il Cac cede l'1,76% a 5.450,83 punti,...

Borse europee timidamente positive : Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Cresce l'attesa per la pubblicazione delle statistiche sul mercato del lavoro americano, in ...

Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee : ... che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni ...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

Borse europee riflessive in attesa Fed : Borse europee poco mosse nell'ultima seduta di aprile , con gli addetti ai lavori concentrati sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l' annuncio sui tassi di interesse . Buone notizie per l' Italia, uscita dalla recessione tecnica . Negativa la borsa ...

Tutte in rosso le Borse europee - pesano i dati sulla fiducia in Ue : Indicatori della Commissione europea in calo ad aprile. Petrolio ancora in calo. A Milano in evidenza le banche, vendite sulle utility e sull'industria petrolifera. Male Madrid dopo le elezioni...