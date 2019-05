Arriva il Google Maps dei tumori | per vedere come evolve nei minimi dettagli

wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019) (foto: Jamie Grill/Getty Images) Un nuovo modello basato sulle immagini rappresenta la crescita deiin tutti ivisivi della malattia. A realizzare questa sorta didel cancro è un gruppo della Johns Hopkins University School of Medicine che ha mostrato le mappe del tumore alla mammella per ora su modello di topo. Gli autori hanno combinato le immagini in 3D di campioni dida modelli animali con complesse formule matematiche. In questo modo hanno realizzato un modello per comprendere meglio e visualizzare la complessità del cancro nella sua evoluzione. I risultati sono pubblicati su Scientific Reports.Attualmente, la rappresentazione del microambiente del tumore è insufficiente e questo rende ricerche e modelli non abbastanza accurati da permettere di studiare visivamente la crescita dei. Partendo da questo gap gli autori hanno applicato la ...

