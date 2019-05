Apex Legends in arrivo su Mobile? Importanti conferme all’8 maggio

Apex Legends+Xbox - idee Festa della Mamma e altre Promozioni Amazon della Settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere leggi di più...

La community di Apex Legends continua a supportare il gioco con richieste per la stagione 2 : Apex Legeds ha fatto la sua entrata nel panorama dei battle royale col botto, e nonostante su Twitch l'interesse verso il titolo sia in fase calante dopo un iniziale periodo di curiosità, sui forum come ResetEra e Reddit la community ha stilato una lista di quelli che sarebbero i contenuti più desiderati.Come possiamo vedere i contenuti richiesti dai giocatori sono di ogni tipo e categoria: da richieste di fix ad exploit e altre falle di gioco, ...

Sono oltre 700.000 i cheater bannati da Apex Legends : Fin dalla pubblicazione di Apex Legends, il team di Respawn Entertainment ha portato aventi una dura campagna di repressione ai danni dei cheater, che posSono diventare una vera e propria spina nel fianco se non contrastati come si deve.Come riporta Rock Paper Shotgun, il numero di furbetti che popolano il gioco (o meglio popolavano) è davvero impressionante, pensate infatti che nei soli ultimi 20 giorni abbiamo 770.000 giocatori bloccati, ...

Apex Legends : tiriamo le somme sulla prima stagione - articolo : Negli ultimi tempi il fenomeno dei Battle Royale è esploso in maniera imprevedibile, tanto da potersi considerare un genere a sé stante. Dopo che i protagonisti di questo scenario si sono affermati e le regole che ne costituiscono le fondamenta son state scritte, potevamo dire con una certa sicurezza di averne compreso i meccanismi. Ed è a questo punto che, praticamente dal nulla, è entrato in scena Apex Legends, pronto a rompere gli schemi e ...

Gli sviluppatori di Apex Legends confermano nuove modalità in arrivo : C'è davvero una sola critica che i giocatori PS4, Xbox One e PC possono presentare contro Apex Legends, e riguarda i pochi contenuti. Per fortuna, Respawn Entertainment è ben consapevole e probabilmente risolverà questo problema espandendo l'offerta di contenuti del gioco con nuove modalità e modi diversi di sperimentare lo sparatutto nel prossimo futuro, riporta Comicbook.Più specificamente, un giocatore su Reddit ha chiesto a Respawn se stanno ...

La Stagione 2 di Apex Legends sogna in grande : nuove modalità in uscita? : La Stagione 2 di Apex Legends è l'argomento più chiacchierato da tutti quei videogiocatori che si professano grandi appassionati del Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts. Questo perché, dopo un debutto dall'incredibile successo su PlayStation 4, Xbox One e PC, lo sparatutto free-to-play dagli stessi autori di Titanfall - e del futuro Star Wars Jedi Fallen Order, atteso a novembre - sta attraversando un periodo di profonda ...

Apex Legends riceverà nuovi contenuti - ma Respawn non vuole sovraccaricare di lavoro il team di sviluppo : Apex Legends continuerà a ricevere aggiornamenti di contenuto su base stagionale invece di aumentare la produzione a causa della sua popolarità, riporta VG247.com.Parlando durante il GamesBeat Summit, il CEO di Respawn, Vince Zampella, ha detto che il piano originale era di pubblicare i contenuti più importanti per Apex Legends su base stagionale e così sarà per il prossimo futuro.In questo modo, il team mantiene un corretto equilibrio tra ...

Respawn ferma i lavori sul nuovo Titanfall - il focus è su Apex Legends : Nel recente aggiornamento di Respawn sullo stato di Apex Legends sono emerse alcune delle novità che arriveranno nella seconda stagione del gioco, tra cui una nuova arma, un nuovo personaggio, Battle Pass e alcune modifiche tanto attese alla mappa del Kings Canyon. Sembra tutto molto promettente, ma in fondo all'aggiornamento ci sono notizie meno positive per chi è in attesa di Titanfall 3, riporta PCGamer."È importante capire che ci sono team ...

Apex Legends : per gli analisti il gioco è stato sopravvalutato e la sua popolarità sta svanendo : Come tutti sappiamo, Apex Legends è il nuovo Battle Royale free-to-play di Respawn Entertainment. Al suo lancio il titolo ha avuto un enorme successo, tanto che già dal primo mese i giocatori registrati ammontavano a 50 milioni.Purtroppo però sembra che la sua popolarità sia in declino. Secondo gli ultimi dati riportati da Wccftech, le visualizzazioni su Twitch sono calate drasticamente. Il Battle Royale di Respawn aveva infatti registrato ...

Crisi nera per Apex Legends - Respawn promette migliorie per i giocatori del Battle Royale : Il successo di Apex Legends è stato immediato. Annunciato lo stesso giorno in cui è stato reso disponibile sul mercato dal colosso americano Electronic Arts, il Battle Royale di Respawn Entertainment ha saputo catturare fin da subito l'interesse dei videogiocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Così come quello degli streamer e gamer professionisti, disposti addirittura ad abbandonare il più che consolidato Fortnite di Epic Games per salire ...

Apex Legends potrebbe causare il crollo delle azioni di EA? : Quando Apex Legends è stato lanciato per la prima volta, il Battle Royale di EA era sulla buona strada per dominare il genere, superando addirittura i colossi come Fortnite e PUBG.Tuttavia la mancanza di nuovi contenuti ed altri problemi hanno avuto un impatto negativo sul gioco in generale. Attualmente, come riporta Game Rant, le azioni di EA sono ancora solide, ma potrebbero subire un crollo proprio a causa di Apex Legends.Il malcontento ...

Problemi Apex Legends al 20 aprile - un bug affligge Gibraltar e Caustic : A distanza di ormai oltre due mesi dall'esordio di Apex Legends diverse sono state le patch che hanno permesso a Respawn Entertainment ed Electronic Arts di rimediare alle problematiche riscontrate all'interno del gioco. Nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di inefficienze minori, che comunque non hanno mai rischiato di rovinare l'esperienza ludica offerta alla vasta community, sebbene comunque necessitassero di una sistemazione ...

Per Dr. Disrespect Apex Legends potrebbe fare la fine di H1Z1 : Apex Legends ha avuto un inizio scoppiettante, basti pensare che a sole otto ore dal lancio, il Battle Royale di Respawn aveva registrato oltre un milione di giocatori.Tuttavia, tramite Dexerto veniamo a sapere che, secondo quanto dichiarato dal controverso streamer Dr. Disrespect, Apex Legends potrebbe fare presto la fine di H1Z1. Il suddetto gioco è divenuto il capostipite dei Battle Royale, ma una volta arrivati sul mercato titoli come PUBG e ...

Cala la febbre da Apex Legends - i numeri parlano chiaro : primo allarme per il Battle Royale? : L'impatto assolutamente sensazionale che Apex Legends ha avuto sulla community dei videogiocatori lasciava indubbiamente ben sperare in vista del futuro. D'altronde riuscire a Calamitare le attenzioni di oltre cinquanta milioni di utenti nel corso di sole due settimane dalla release non è impresa da tutti, con la community che di fatto si autoalimentava grazie al passaparola all'interno dei vari gruppi di videogiocatori. È purtroppo però ...