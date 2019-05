Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T | 6 | Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G | ecco

Android Q Beta 3 disponibile per 15 smartphone non Pixel : ecco i modelli supportati : Android Q è stato uno dei grandi protagonisti della conferenza d'apertura del Google I/O e questo non può che farci piacere perché ci permette di avere nuove informazioni sul suo conto. L'articolo Android Q Beta 3 disponibile per 15 smartphone non Pixel: ecco i modelli supportati proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia Android Q Beta 3 per Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : Anticipando di qualche ora il keynote del Google I/O 2019, Xiaomi annuncia la disponibilità di Android Q Beta su Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G.

Android 9 Pie Community Beta 2 per OnePlus 3 e 3T disponibile al download : La nuova Community Beta 2 di Android 9 per OnePlus 3 e 3T è disponibile al download OTA o manuale: risolve 3 bug e niente di più.

Magisk 19.1 stabile è in rilascio con il supporto per Android Q Beta 2 e altre novità : Magisk è una delle soluzioni di rooting più popolari in questo momento e lo sviluppatore ora sta rilasciando la versione stabile 19.1 che include tutte le modifiche della versione 19 Beta e supporta anche la Beta 2 di Android Q. Anche Magisk Manager è stato aggiornato alla versione 7.1.2 che aggiunge il supporto alle patch del firmware dell'AP Samsung e ottimizza il meccanismo di download dei moduli.

Le regole dello "Scoped Storage" di Android Q saranno opzionali dalla prossima Beta 3 : Android Q Beta 2 ha introdotto lo "Scoped Storage", ma sembra che non tutti siano ancora pronti: Google ha deciso di fare un passo indietro e renderlo opzionale dalla prossima Beta 3.

Mario Kart Tour : la closed beta per Android inizierà il mese prossimo : Nintendo ha annunciato che il mese prossimo si svolgerà la prima closed beta di Mario Kart Tour per dispositivi Android.Come segnala Gematsu, questa fase di testing sarà disponibile dal 22 maggio al 4 giugno 2019. Le registrazioni sono disponibili tramite il sito ufficiale fino al 7 maggio. Il test verrà condotto per migliorare la qualità del gioco prima del lancio ufficiale. Se il numero di registrazioni supererà il numero massimo di

Prima tappa verso Android Pie per lo Xiaomi Mi 6 : beta disponibile : Possono esultare i possessori dello Xiaomi Mi 6, ex top di gamma 2017 che ha già ricevuto Android 8.0 Oreo, accingendosi adesso al passaggio ad Android 9.0 Pie. Il team di sviluppo, infatti, ha iniziato a diffondere la release MIUI 10 9.4.22 beta, in esclusiva ai beta tester (i membri più attivi del Mi Forum). La buona notizia è quella che vi abbiamo appena dato, anche se va detto che bisogna usare cautela nel rendersi disponibile

La seconda beta di Android Q introduce due piccole novità per le gesture : Nella seconda beta di Android Q è stato trovato un altro esperimento portato avanti da Google che riguarda una gesture per tornare indietro. Ecco come funziona

Xiaomi Mi 6 riceve la prima beta di Android 9 Pie : Xiaomi ha dato il via al rilascio della MIUI 10 9.4.22 beta per lo Xiaomi Mi 6, permettendo ad alcuni fortunati tester di provare le feature di Android 9 Pie

La beta per Android di Microsoft Edge permette di sincronizzare i preferiti con il nuovo Chromium Edge su PC : I beta tester dell'applicazione Microsoft Edge su Android ora possono scegliere di sincronizzare i loro preferiti con la nuova versione di Edge sul desktop basata su Chromium e con l'app mobile. Una volta abilitati, i preferiti sul dispositivo mobile verranno inseriti in una cartella "preferiti mobili" che può essere visualizzata sul desktop e tutti i preferiti creati sul desktop saranno visibili anche sull'app mobile.

Uscita di Harry Potter Wizards Unite imminente : parte il download della Beta su iOS e Android : Sono in molti a chiedersi quando cadrà la data di Uscita di Harry Potter Wizards Unite. Non solo tra i fan del maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling, ma anche tra quanti apprezzano le esperienze videoludiche pensate per sfruttare la realtà aumentata. Esperienze come quella di Pokémon GO, fenomeno mobile sulla cresta dell'onda ormai da quasi tre anni, realizzato dai talentuosi ragazzi di Niantic Labs. Saranno proprio loro a trasportare tutta

OnePlus 3 e OnePlus 3T sono ancora vivi : ecco la prima beta della OxygenOS 9 con Android 9 Pie : OnePlus rilascia la prima beta della OxygenOS 9 con a bordo Android 9 Pie per OnePlus 3 e OnePlus 3T, ecco tutte le novità.

Nubia X si aggiorna ad Android 9 Pie in beta e manualmente : Nubia X è uno smartphone con doppio display dal design molto particolare lanciato l'anno scorso con Android 8.1 Oreo preinstallato, nonostante Android 9 Pie fosse già disponibile. Nubia ha ora rilasciato un aggiornamento ad Android P beta per il suo particolare top di gamma che si presenta come Nubia JOS (e non Nubia UI) e appositamente progettato per il caratteristico dual-screen.