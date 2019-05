“Tutto bene | come va?” | poi derubava le donne al bancomat | arrestato

Juventus - senti Emre Can : “Tutto bene. Vogliamo alzare la coppa” : Juventus Emre CAN- Emre Can, intervistato i microfoni di “Dazn”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla stagione bianconera e sul suo arrivo in maglia bianconera. Massima concentrazione sulla parte finale e decisiva della stagione e voglia di mettere le mani sulla Champions League. Leggi anche: Infortunio Emre Can, novità e […] More