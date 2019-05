The Voice | Gigi D’Alessio | “Non sostituisco nessuno” E sulla Ventura…

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019) Theof Italy, parlaD’Alessio: “Non sto sostituendo nessuno” Si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale NuovoTvD’Alessio, nel corso della quale ha parlato degli inizi della sua carriera, del suo lavoro di cantante, di Anna Tatagelo ma anche e soprattutto della sua attuale esperienza come coach a The2019, con Simona Ventura, chiarendo:A quanto pare avrei sostituito Carla Bruni, Sfera Ebbasta, Edoardo Bennato… e la Regina Elisabetta! In realtà non è così: sono stato scelto, non mi sono proposto, perciò non mi faccio troppe domande.D’Alessio sui coach di Theha poi aggiunto: “Musicalmente con Sfera e Gué penso ci sarebbe stata una sovrapposizione di ruoli, per questo credo abbiano optato per un altro tipo di musica”.Simona Ventura,D’Alessio svela: “Ecco cosa ...

