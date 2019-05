Sparatoria a Napoli | la piccola Noemi non migliora | è grave ma lotta come una leonessa

Napoli - Mattarella in visita a Noemi. La bambina è ancora grave a 3 giorni dalla Sparatoria di piazza nazionale : La piccola è stata ferita da un proiettile venerdì scorso e il cui obiettivo era un pregiudicato. Prosegue la caccia al sicario, finora senza esito

Sparatoria a Napoli - Noemi è ancora in pericolo : Noemi è la bambina che da giorni mantiene l'Italia intera con il fiato sospeso. La piccola vittima di un agguato mafioso nei pressi di Piazza Nazionale a Napoli, è ancora ricoverata in ospedale in condizioni preoccupanti. I medici hanno dichiarato che pur essendo stabile, la prognosi resta ancora riservata. La piccola si trova con la nonna, rimasta anche lei ferita, quando è stata raggiunta al petto da un proiettile che le ha colpito un polmone. ...

Sparatoria Napoli - il lungo applauso di Mattarella per la bimba ferita : Un lungo applauso e spettatori della platea in piedi al teatro San Carlo di Napoli per la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita durante l'agguato in piazza Nazionale lo scorso venerdì. Il ...

Sparatoria a Napoli - i medici : "Noemi è ancora grave" : L'ospedale dirama un bollettino medico sulle condizioni della bimba ferita in un agguato, massima attenzione per il polmone sinistro compromesso

Sparatoria Napoli - il bollettino medico : Noemi è ancora grave | Il papà : ce ne andremo da questa città : "Continua la sedazione e la ventilazione meccanica con alta concentrazione di ossigeno. Si sta prestando la massima attenzione alle condizioni del polmone sinistro"

Bimba Napoli - ultime notizie : video Sparatoria - ecco come ha agito il killer : Bimba Napoli, ultime notizie: video sparatoria, ecco come ha agito il killer Noemi, piccola vittima innocente di un agguato a colpi di pistola avvenuto venerdì pomeriggio a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale, versa ancora in gravissime condizioni. Bimba Napoli, ultime notizie: corpo scavalcato due volte dal killer Mentre non si smette di sperare per la sua sorte, diversi portali d’informazione diffondono un video in cui si mostra il ...

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Sparatoria a Napoli - Noemi è ancora in prognosi riservata : È ancora in prognosi riservata la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita per errore in un agguato di camorra nel centro di Napoli. La bimba, fanno sapere i sanitari dell'ospedale pediatrico ...

Sparatoria Napoli - killer scavalca bimba : ANSA, - Napoli, 6 MAG - Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull'asfalto. Sono le immagini ...

Napoli - dopo la Sparatoria il killer scavalca la piccola Noemi. Le immagini dell’agguato di piazza Nazionale : Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto. Sono le immagini choc di un video – pubblicato dal sito Sìcomunicazione – che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni. (immagini concesse da Sicomunicazione.net) L'articolo Napoli, dopo la ...

Napoli - bimba di 4 anni ferita per errore : il video della Sparatoria : Alcune telecamere a circuito chiuso che si affacciano su piazza Nazionale a Napoli hanno ripreso il momento della sparatoria di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta ferita gravemente una ...

A Che tempo che fa Roberto Saviano commenta la Sparatoria di Napoli e il naufragio nell’Egeo : “Un’umanità in guerra” : Roberto Saviano ospite a Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 ha commentato i recenti fatti di cronaca che hanno avuto come vittime dei bambini la recente sparatoria di Napoli e il naufragio nel Mar Egeo: “E’ un umanità in guerra la bambina ferita a Napoli perché i camorristi si sparano come in guerra.” E ha aggiunto “Chi muore in mare sta scappando… e le nostre vicende sono spesso identiche a quelle di chi sta ...

Ecco chi ha ferito la piccola Noemi : il filmato della Sparatoria di Napoli Video : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Sparatoria a Napoli : ecco come è stata ferita la piccola Noemi - il killer insegue la vittima. Video : Restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Noemi, la bimba di 4 anni colpita al torace da un proiettile vagante venerdì pomeriggio a piazza Nazionale. Noemi insieme alla nonna era in...