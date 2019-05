Skoda Superb 2019 | svelata un’anteprima della nuova generazione | in arrivo a maggio

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019)svela il primo bozzettorinnovata ammiraglia. La gamma del modello saràa finein occasione del Campionato del Mondo di Hockey IIHF su ghiaccio che si svolgerà a BratislavaLa rinnovata ammiragliasfoggerà un frontale rivisto in cui spicca laforma di gruppi ottici e fendinebbia insieme alla rinnovata calandra. Il posteriore metterà in evidenza il letteringal posto del tradizionale logofreccia alata, come già visto sui nuovi modelli Scala e Kamiq. L’ammiraglia, la cui storia risale agli anni ’30, porterà su strada le più recenti innovazioni in fatto di design, tecnologia e funzionalità. Il modello, ampiamente rivisto, continuerà a rappresentare la miglior espressionefilosofia del Brand in termini di qualità, dotazioni di categoria superiore ed eccezionale quantità di spazio a disposizione degli ...

_autoblog : Skoda Superb: primo bozzetto del facelift per l'ammiraglia - quattroruote : Svelato il primo bozzetto della rinnovata #Skoda #Superb, che debutterà a fine maggio in occasione dei mondiali di… - InfoDronesBlog : Skoda Superb 2019: la prima foto del restyling -