Siri depositerà memoria e parlerà con i pm Domani conta in CdM?

Siri - ‘rifiuta interrogazione e depositerà memoria’. Di Maio : “Ultimo giorno per Salvini”. Lui : “Colpa va dimostrata” : Armando Siri presenterà una dichiarazione spontanea e depositerà una memoria. Per ora, preferisce non sottoporsi a un interrogatorio formale. Lo rivela il Corriere della Sera. Il sottosegretario della Lega è indagato per corruzione dalla Procura di Roma. Secondo i pm avrebbe agevolato alcuni disegni legislativi per facilitare l’avvio di impianti eolici in cambio di 30mila euro. Paolo Arata, l’imprenditore ed ex deputato di Forza ...