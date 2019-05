Renzi deve dire ai suoi di votare Pd | Zingaretti non farà come Bersani

Paolo Becchi mette in guardia Matteo Salvini : "Vuole fare come Renzi. Di Maio? No - da chi deve guardarsi" : Alle europee di maggio Matteo Salvini arriva proprio come Matteo Renzi nel 2014. Parola di Paolo Becchi, che intravede un trionfo leghista simile al 40% del Pd ma che al tempo stesso, intervistato da Lospecialegiornale.it, mette in guardia il Capitano. Leggi anche: "Potrebbe anche finire come Renzi