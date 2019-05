Privacy più semplice da gestire per gli utenti Google | Family Link offre maggiori

Più che alla Privacy - Facebook guarda alla Cina : Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg spiega le novità di Facebook alla conferenza degli sviluppatori F8 (foto: Amy Osborne/Afp/Getty Images) Più che alla privacy degli utenti, sventolata come il nuovo vessillo di Menlo Park alla conferenza degli sviluppatori F8, Facebook sembra guardare alla Cina. E in particolare a Wechat (Weixin, ??, in mandarino), l’applicazione di messaggistica che, per semplificare, viene descritta in Occidente ...

Facebook cambia look (e non sarà più blu). Zuckerberg : «La Privacy è il futuro» : Le novità del social network dalla conferenza degli sviluppatori di San Jose: più privacy e un nuovo design

Ecco il «nuovo» Facebook : più Privacy - meno blu. Zuckerberg : «Il futuro è privato» : Su tutte, la prima a balzare letteralmente all'occhio è il nuovo aspetto di Facebook , che perde l'iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L'idea, con il nuovo design disponibile ...

Cittadini più attenti a Privacy ma ancora 'analfabeti' digitali : Roma, 16 apr., askanews, - L'attenzione alla propria privacy e l'uso di piccole accortezze per navigare in modo più consapevole e sicuro sembrano crescere tra i Cittadini italiani. Restano però le ...

Zuckerberg a Berlino chiede regole alla politica - la ministra lo gela : "Faccia di più per la Privacy" : Barley, titolare della Giustizia, al fondatore di Facebook in tour in Germania: "Ha già avuto ogni possibilità di garantire la tutela dei dati a prescindere dai governi, ma non passa un mese senza scandali". E critica il piano per mettere in comune le infrastrutture di Instagram...

Zuckerberg a Berlino chiede regole alla politica - la ministra lo gela 'Faccia di più per la Privacy' : ...con l' Ard Zuckerberg aveva invece sostenuto che 'non penso che una singola azienda possa decidere cosa è un hate speech e cosa implichi esattamente l'espressione di un'opinione politica'. Il ...

Privacy first : la pubblicità dovrà essere più pertinente utilizzando meno dati : E, sempre in materia di Privacy, chiude spiegando come " in un mondo Privacy first , le relazioni di prima parte siano di vitale importanza" .

Google Assistant è sempre più “umano” e intelligente - ma la Privacy… : L'onniscienza di Google Assistant aiuta a snellire le domande, ma getta qualche ombra sulla privacy, una delle questioni più spinose della quotidianità 2.0 L'articolo Google Assistant è sempre più “umano” e intelligente, ma la privacy… proviene da TuttoAndroid.