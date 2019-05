Paolo Arata | concluso l' interrogatorio ma i pm secretano gli atti

Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l'interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Il sottosegretario Armando Siri fa sapere alla procura di Roma che non risponderà alle domande nel corso di un eventuale interrogatorio. Piuttosto, si presenterà - non è ancora chiaro quando - per ...

Salvini : "Ho incontrato Paolo Arata una sola volta" : Che rapporti ha avuto il Ministero dell'Interno Matteo Salvini con l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione e intestazione fittizia di beni e presumibilmente in affari con l'imprenditore siciliano Vito Nicastri, uno dei presunti finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro? Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto in modo chiaro al leader della Lega di rispondere e il diretto interessato ha sempre tergiversato. Oggi, in piena ...

Il figlio di Paolo Arata è stato assunto a Palazzo Chigi da Giorgetti. Il consulente : «Siri? Un mio uomo» : Paolo Arata è indagato con il sottosegretario Armando Siri. Suo figlio Federico è stato assunto dal sottosegretario legista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, presso il Dipartimento programmazione economica

Giancarlo Giorgetti ha assunto Il figlio di Paolo Arata a Palazzo Chigi : Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Federico Arata, figlio dell'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione nel caso che ha portato sotto inchiesta il sottosegretario leghista Armando Siri, è stato assunto dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi. Secondo quanto riporta il quotidiano milanese "il contratto è stato firmato con il Dipartimento programmazione economica", e appena registrato dalla corte dei Conti.