Palermo | M5S | ' Spazzacorrotti inizia a sortire suoi effetti'

Rifiuti : Randazzo (M5S) - 'a Palermo differenziata flop' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "La raccolta differenziata a Palermo resta un flop e non solo perché non funziona, con disservizi quotidiani e il risultato di una città sporchissima con cumuli di immondizia abbandonati in ogni portone, ma anche perché i risultati sono lenti e gli obiettivi non vengono

Lega : scritte contro Gelarda - M5S Palermo 'Ha tradito elettori passando con Salvini' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Nel messaggio rivolto da ignoti al leghista Gelarda non vediamo una intimidazione, ma una constatazione dei fatti. Chi vota o sostiene la Lega nord non può essere amico della Sicilia. Gelarda ha certamente tradito i propri elettori abbandonando il Movimento 5 Stelle e

Palermo : bandi cantieri servizi - diffida M5S al Comune : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "La paradossale richiesta proviene dal Comune di Palermo: a distanza di più di sei mesi dal bando pubblico, l’Amministrazione comunale ha avvisato i candidati, partecipanti al bando comunale dei cantieri di servizi e già ammessi alle 5 graduatorie, della necessità di p

M5S : a Palermo il primo speed date a Cinquestelle : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Uno speed date a Cinquestelle, un modo per incontrare i cittadini, ascoltare le loro richieste, proposte e anche critiche. Il M5S risponde così alle tante domande raccolte quotidianamente dai suoi parlamentari e organizza per sabato 13 aprile, a Palermo, il primo 'Spee

Palermo : M5S - 'Piano tram irregolare - Orlando blocchi tutto' (2) : (AdnKronos) - Un via libera che, secondo il Movimento, "è avvenuto in assenza del parere di tutti gli uffici tecnici comunali, della Soprintendenza, in mancanza della Vas e della pianificazione preliminare necessaria per la Vas, cioè l’adozione del Piano urbano della mobilità sostenibile o variante

Palermo : M5S - 'Piano tram irregolare - Orlando blocchi tutto' : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "L’iter per l’approvazione del 'Piano tram' del Comune di Palermo è irregolare". Lo sostengono i consiglieri comunali e i deputati regionali del M5S che hanno chiesto sul tema un’audizione in commissione Territorio e Ambiente all’Ars, alla presenza dei rappresentanti d

Palermo : Lombardo (M5S) - Arpa attivi controlli su distilleria Partinico : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Si attivino controlli per scongiurare eventuali conseguenze ambientali". A chiederlo è il deputato del M5S alla Camera Antonio Lombardo dopo l'incendio scoppiato questa notte nella distilleria Bertolino di Partinico (Palermo) e nel quale sono rimasti feriti quattro op

Palermo : studenti contro plastica - M5S 'cambiamento deve partire da banchi scuola' : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "Apprendiamo con soddisfazione dell’iniziativa di alcuni gruppi studenteschi contro l’uso delle bottigliette monouso nelle scuole e università. Il cambiamento culturale deve avvenire proprio tra i banchi di scuola e nelle aule accademiche, se vogliamo avere qualche chan

Europee : incontro con Boccia a Palermo - ma mancano M5S e Lega : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Non c'è nessun deputato europeo del M5S, della Lega e né del Pd all'incontro con il Presidente degli industriali Vincenzo Boccia organizzato da Confindustria nella sede palermitana di Sicindustria in vista delle Europee. Presenti, invece, gli eurodeputati uscenti Salvat

Palermo : 'Reddito di cittadinanza per comprare armi' - M5S contro assessore Orlando : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "La legge sulla legittima difesa è scandalosa. Lo stato autorizza tutti i cittadini a sparare in libertà... Un vero orrore! Ma con quali soldi poi si potranno comprare le armi da fuoco? Ovvio... con quelli del reddito di cittadinanza". A scriverlo su Facebook è l'asses