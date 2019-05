Mattarella in ospedale a Napoli dalla piccola Noemi

Noemi - Mattarella le fa visita in ospedale. I medici : «La bimba in condizioni critiche» : visita privata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, giunto questa mattina a Napoli per il XIII Simposio Cotec che...

Bimba ferita : il presidente Mattarella in ospedale a Napoli : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita privata all'ospedale Santobono di Napoli, dove incontrerà i familiari della bambina di 4 anni ferita gravemente venerdì scorso in un agguato a piazza Nazionale. Il capo dello Stato ha raggiunto l'ospedale pediatrico al termine del Symposio Cotec e ha varcato il cancello d'ingresso in auto, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverata Noemi, la bimba di quattro anni ferita gravemente lo scorso venerdì in un agguato in piazza Nazionale, nel centro della città. Il capo dello Stato, dopo aver presieduto la tredicesima edizione del simposio annuale del Cotec Europa, è arrivato nel quartiere Vomero dove c'è la struttura sanitaria dedicata ai bambini.

Napoli - Mattarella in ospedale da Noemi : 16.21 Momento toccante al Teatro San Carlo di Napoli quando tutti i presenti, Mattarella e anche re Felipe di Spagna e il presidente del Portogallo,hanno dedicato un applauso alla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in Piazza Nazionale. Il presidente della Repubblica Mattarella poi si è recato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverata. Le condizioni continuano ad essere gravi e la ...

