La community di Apex Legends continua a supportare il gioco con richieste per la stagione

(Di martedì 7 maggio 2019)Legeds ha fatto la sua entrata nel panorama dei battle royale col botto, e nonostante su Twitch l'interesse verso il titolo sia in fase calante dopo un iniziale periodo di curiosità, sui forum come ResetEra e Reddit laha stilato una lista di quelli che sarebbero i contenuti più desiderati.Come possiamo vedere i contenuti richiesti dai giocatori sono di ogni tipo e categoria: dadi fix ad exploit e altre falle di, passando per modifiche alle hitbox, il ping del matchmaking, abilità passive e molto altro ancora come nuove armi, nuova distribuzione delle casse.IlManager di Respawn, Jay Frechette, ha comunque confermato l'arrivo di nuove modalità dicon l'inizio della2 del. Non ci è comunque dato sapere se i suggerimenti dei fan sono stati accolti.Leggi altro...

