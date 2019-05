GF16 | la Vignali contro Soleil | ' Non mi è mai piaciuta' | Malgioglio ' Rischi una querela'

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Nella quinta puntata del Grande Fratello non sono mancate discussioni tra i concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare Valentinaha avuto un'accesa discussione conSorgè che ha fatto infuriare la conduttrice Barbara D'Urso e il giudice CristianoValentinaal centro dell'attenzione Nell'ultima diretta serale del Grande Fratello, la cestista Valentinasi è lasciata andare un pò troppo con le parole. Durante il corso della puntata, la ventisettenne è stata chiamata in causa per esporre la sua versione dei fatti nel presunto triangolo amoroso che si è creato tra lei, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. La cestista ha dichiarato che non è interessata a Daniele e che lo vede come una sua versione al maschile, aggiungendo che lei è innamorata soltanto del suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Successivamente ha ricordato il suo ...

