Come usare app Android su Linux

Si può usare TV Come monitor del PC? : La risposta, come spesso accade nel mondo dell'informatica, non è univoca. In alcuni casi, e a patto di accettare dei compromessi, si può usare il TV come monitor di un PC ; in altri casi, quando si ...

Usare un vecchio smartphone Android Come telecamera di sorveglianza : Volete creare una soluzione di videosorveglianza economica per la vostra casa sfruttando un dispositivo non più in uso ma non avete la benché minima idea di come fare. In questa nuova guida di oggi vi leggi di più...

Come usare AirDrop su Mac : Dato che avete bisogno di spostare un file da un dispositivo Apple a un altro, cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come usare AirDrop su Mac, nel caso in cui si trattasse di leggi di più...

Come configurare e usare Apple CarPlay : Sul mercato è possibile trovare diversi modelli di auto e autoradio compatibili con CarPlay, una particolare piattaforma che consente di utilizzare il vostro iPhone quando siete al volante. In questo nuovo tutorial di oggi abbiamo leggi di più...

Come configurare e usare Apple CarPlay : Sul mercato è possibile trovare diversi modelli di auto e autoradio compatibili con CarPlay, una particolare piattaforma che consente di utilizzare il vostro iPhone quando siete al volante. In questo nuovo tutorial di oggi abbiamo leggi di più...

Manuale utente iPhone XS Max iOS 12 Come usare smartphone : Manuale d'uso iPhone XS Max impara i gesti intuitivi, usa il tuo volto Come password e scopri tutte le possibilità offerte dalla straordinaria fotocamera. Ultima versione Manuale iOS con guida alla configurazione iPhone.

Come usare Whatsapp con un numero che non hai in rubrica : Esistono almeno tre metodi per chattare su Whatsapp anche con numeri non salvati in rubrica. Non tutti sono attualmente utilizzabili

Manuale uso HUAWEI P10 Come usare smartphone : Manuale d’uso HUAWEI P10 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF tutte le guide e trucchi Guida uso smartphone HUAWEI P10

Correttore ortografico : Come attivarlo e quale usare : Quante volte hai scritto un messaggio o un post sui social network, salvo poi pentirtene perché pieno zeppo di errori ortografici e grammaticali? Questo tipo di errori possono capitare a chiunque, anche per pura disattenzione, ma non per questo sono meno imbarazzanti. Per distinguerti dalla massa di utenti che scrivono “di pancia” senza mai rileggere […] Correttore ortografico: come attivarlo e quale usare

Come usare WhatsApp su iPad : 26 Aprile 2019 - WhatsApp è tra le app di messaggistica più famose e usate al mondo. Da quando è entrata a far parte del gruppo Facebook - appartenente a Mark Zuckerberg - ha fatto un salto di qualità. Per esempio, permette di scambiarsi GIF, Sticker in chat, o addirittura ...

Thanos e l'easter egg di Google/ Come usare il guanto : l'omaggio ad Avengers Endgame : Thanos e l'easter egg di Google: Come usare il guanto dell'infinito del Titano Pazzo, ecco l'omaggio del celebre motore di ricerca ad Avengers Endgame.

Come usare Telegram e Whatsapp in maniera anonima : E' possibile chattare in maniera anonima su Telegram e Whatsapp, attraverso numeri che non ci appartengono usando servizi Come: GrooVeIP e textPlus

Lo sai Come si fa ad usare Samsung Galaxy Fold con PowerShare : Lo sai come si condivide la batteria Powerbank del Samsung per ricaricare altri dispositivi ? La Guida uso smartphone che ti insegna come usare il tuo telefono.

Sofia Viscardi : "Spaesati in un mondo sconfinato di scelte. Dovrebbero insegnarci Come usare il web" : "Credo nei principi di accoglienza, pari opportunità e uguaglianza. Credo nei principi di generosità e altruismo. Sono per l'inclusione. Sempre e comunque. Ma di più non voglio dire". Risponde così, quando le domando la sua visione politica – che a vent'anni non può coincidere con quella del mondo -, Sofia Viscardi, una delle più amate youtuber italiane, già autrice di due romanzi di ...