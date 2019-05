Anche Giorgetti contro la Superlega europea | “non depauperate i campionati nazionali”

Caso Siri : veleni - sospetti e propaganda fra Lega e M5s. Anche Giorgetti invoca un chiarimento - Di P.Salvatori - : Con sempre più insistenza gira la convinzione nel mondo pentastellato che l'affaire Siri-Arata sia destinato ad allargarsi. E ad inghiottire nelle sue maglie, come persone informate dei fatti ma ...

Caso Siri : veleni - sospetti e propaganda fra Lega e M5s. Anche Giorgetti invoca un chiarimento : "Serve un chiarimento, se no diventa estenuante". È Giancarlo Giorgetti a gridare su pubblica piazza che il re è nudo, tirando però in ballo vecchie formule di "tagliandi" ai governi che non sono sempre state latrici di svolte positive. Non è il primo, in effetti, perché già qualche settimana fa Luigi Di Maio aveva invocato una verifica complessiva di obiettivi e contratto che non è mai ...

"Da sempre l'uomo delle nomine Giorgetti il filtro - Anche con Bossi" : Che cosa sta accadendo nella Lega visto lo scontro a distanza tra Roberto Maroni e Giancarlo Giorgetti? Affaritaliani.it lo chiesto a Francesco Enrico Speroni, ex ministro delle Riforme nel primo governo Berlusconi (1994), ex co-presidente del gruppo EFD al Parlamento... Segui su affaritaliani.it

Tennis italiano in visibilio per Fognini : Anche Giorgetti esalta l’impresa : Fabio Fognini ha esaltato tutta l’Italia Tennistica con la sua impresa in quel di Montecarlo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport si è complimentato Per Fabio Fognini c’è anche l’apprezzamento di Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport ha sentito telefonicamente il Presidente della FIT Angelo Binaghi e gli ha chiesto di esprimere i suoi ...

Commissione bAnche - Di Maio : “Non sarà clava. Accordo con Salvini e Giorgetti - presidente sarà Paragone” : C’è l’intesa tra Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle: il presidente della Commissione parlamentare sulla banche sarà il senatore pentastellato Gianluigi Paragone. A dare notizia dello sblocco dell’impasse è stato il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione della puntata di Porta a Porta. “Ho avuto da Salvini e Giorgetti la conferma che il presidente sarà Paragone, un nostro senatore, che se ne è occupato per ...