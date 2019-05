wired

(Di lunedì 6 maggio 2019)(foto: Giuseppe Cacace/Afp/Getty Images) Le conseguenze degli scandali legati anel caso Cambridge Analytica, che potrebbe costare al social network quasi 3 miliardi di multa da parte della Federal trade commissioni (l’agenzia governativa sul commercio) negli Stati Uniti, cominciano a farsi sentire anche in Italia. Lo scorso 3 maggio, il gruppo bancarioha annunciato che a partire dall’1 giugno taglierà definitivamente i ponti cone le sue controllate Messenger e Instagram, continuando però a utilizzare altre piattaforme.https://twitter.com/IT/status/1124243042234454016 La ragione ufficiale è quella di voler “valorizzare i canali digitali proprietari per garantire un dialogo riservato e di alta qualità”, come spieganel post che annuncia la sua decisione. Ma si può anche leggere, in sostanza, che è venuta meno la ...

micheleiurillo : Unicredit abbandona Facebook per tutelare i dati dei clienti - DigitalDetoxes : RT @2didenari: Il digital detox di #Unicredit che abbandona Facebook, Instagram e Messenger! - NkMeneghetti : Ecco perché Unicredit abbandona Facebook e Instagram -